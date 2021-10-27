Jerusalem Post Оригинал

JP: Израиль разрешит въезжать в страну туристам, привитым «Спутником V»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Власти Израиля разрешат тем, кто привит «Спутником V», въезжать в страну, пишет The Jerusalem Post. Как отмечает издание, это решение вступит в силу 15 ноября.
JP: Израиль разрешит въезжать в страну туристам, привитым «Спутником V»
Reuters

Израиль разрешит туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», въезжать на свою территорию, пишет The Jerusalem Post.

Об этом стало известно всего через несколько дней после встречи израильского премьера Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным и через неделю после того, как офис премьер-министра Израиля объявил о том, что в страну смогут въезжать лишь те, кто привит вакциной, признанной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, Европейским агентством по лекарственным средствам или Всемирной организацией здравоохранения.

Решение по российской вакцине вступит в силу 15 ноября. Оно было принято по итогам встречи между Беннетом и высокопоставленными представителями Министерства здравоохранения Израиля.

Как напоминает The Jerusalem Post, Россия борется за одобрение своей вакцины в Израиле с осени прошлого года, когда она объявила, что её вакцина на 92% эффективна в защите от COVID-19.

В статье также отмечается, что Россия подала в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года, но до сих пор этот процесс не завершён.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Jerusalem Post Израиль Азия
теги
вакцина Владимир Путин Израиль Нафтали Беннет Россия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров