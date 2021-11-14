Немецкий вирусолог: Германии ещё далеко до конца пандемии

Конец пандемии в ФРГ наступит ещё не скоро, пишет N-TV, ссылаясь на мнение главного вирусолога страны Кристиана Дростена. По его словам, основная причина заключается в большом числе непривитых. При этом Дростен отметил, что страны с высокой долей привитых граждан могут положить конец пандемии уже в начале следующего года.

Большое количество непривитых и медленная кампания по ревакцинации приводят к тому, что Германия всё ещё далека от конца пандемии, пишет N-TV, ссылаясь на слова главного немецкого вирусолога Кристиана Дростена.

«Как только дельта-вариант ударит с полной силой, больницы будут переполнены», — заявил Дростен. При этом он отметил, что страны с более высокой долей привитых (такие как Испания или Португалия) могут покончить с пандемией уже в начале следующего года. По словам Дростена, система здравоохранения не будет перегружаться лишь в том случае, когда иммунитет населения достигнет уровня, при котором будут происходить лишь локальные вспышки заболевания. Такая фаза называется «эндемией».

«Мы должны постепенно и осмотрительно двигаться в сторону эндемической фазы, не перегрузив при этом нашу систему здравоохранения и не доводя до такого же количества смертей, как в Великобритании», — заявил Дростен.

Вирусолог отметил, что для сдерживания роста заболеваемости нужно предпринять три основных шага: ограничение контактов, ревакцинацию и ускорение темпов вакцинации. По словам Дростена, сейчас нужно приложить все усилия для «закрытия пробелов» в вакцинации среди взрослого населения.