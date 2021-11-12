Welt: система здравоохранения Германии вновь оказалась на грани коллапса

Эпидемиологическая ситуация в Германии становится всё более удручающей: по мнению вирусологов, предстоящей зимой число жертв четвёртой волны коронавируса грозит достичь 100 тысяч человек, сообщает Welt. Больницы снова бьют тревогу: в настоящее время во всей стране осталось менее 10 процентов свободных коек в отделениях интенсивной терапии. Всё громче слышны призывы к ужесточению ограничений — вскоре регулярная сдача ПЦР-тестов может потребоваться даже вакцинированным.

Район Ротталь-Инн в Нижней Баварии предпочёл бы обойтись без нового рекорда заболеваемости — 1104 случая на 100 тысяч человек за неделю. Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом по всей стране с четверга в Баварии вновь объявлено чрезвычайное положение. В 21 населённом пункте не осталось свободных коек в отделениях интенсивной терапии. Но не только Бавария находится на грани.

Всё больше экспертов призывают к ужесточению ограничений по всей стране из-за резкого роста числа случаев заражения: от объявления на федеральном уровне «правила 2G+» для занятых в определённых отраслях, когда помимо сертификата о вакцинации или свидетельства о перенесённом заболевании сотрудникам придётся предъявлять результаты ПЦР-теста, и до обязательной вакцинации некоторых профессиональных групп. По данным Академии наук Германии «Леопольдина», в этот список войдут сотрудники домов престарелых и учреждений по уходу за тяжело больными и учителя, а также специалисты, контактирующие с большим числом людей.

ТИМО УЛЬРИХС, профессор, эпидемиолог: Потому что они часто встречаются с людьми с ослабленной иммунной системой, очень пожилыми, или теми, кто ещё не может пройти вакцинацию, очень молодыми.

Берлинский вирусолог Кристиан Дростен опасается, что предстоящей зимой число жертв коронавируса может достичь 100 тысяч. Поэтому, по его мнению, Германия не сможет избежать возвращения ограничений на социальные контакты.

Запрет на посещения не подходит для многих домов престарелых, таких как, например, в коммуне Штайнен в Шварцвальде. Они делают всё возможное, чтобы предотвратить повторение катастрофы прошлой зимы.

ВОЛЬФРАМ УЛЬ, директор дома престарелых Мюлехоф: Оказалось, что некоторые пациенты погрузились в депрессивное состояние. Те, о ком всегда заботились, остались без внимания. У других наблюдалась деградация умственных способностей. Мы не хотим этого во второй раз.

Поэтому ПЦР-тесты стали обязательными для всех посетителей. Но всё больше больниц бьют тревогу. В настоящее время по стране свободны чуть менее 10 процентов коек в отделениях интенсивной терапии. Больницы на грани коллапса. Например, университетская больница в Киле.

ДОМАГОЙ ШУНК, врач отделения неотложной помощи Университетского медицинского центра Шлезвиг-Гольштейна: Вероятно, мы больше не потянем пациентов скорой помощи, у которых не только коронавирус, но и другие заболевания, просто потому, что ситуация настолько напряжённая.

Между тем Постоянная комиссия по вакцинации выпустила новые рекомендации, согласно которым для людей в возрасте до 30 лет следует использовать исключительно препарат BioNTech, а не Moderna. Причина — после вакцинации препаратом Moderna в этой возрастной группе миокардит и перикард наблюдаются чаще, чем в случае с BioNTech.

Дата выхода в эфир 11 ноября 2021 года.