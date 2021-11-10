CBS News: Европа вновь превратилась в «эпицентр коронавируса»

Несмотря на вакцинацию, идущую по всему миру, Европа превратилась в «эпицентр» пандемии коронавируса, притом что к февралю на континенте от COVID-19 могут умереть 500 тысяч человек, передаёт CBS News со ссылкой на заявление ВОЗ. При этом тяжелее всего приходится странам Восточной Европы с невысоким уровнем вакцинации, включая Россию и Украину, в то время как государствам, где население в основном привито, удаётся сдерживать напор пандемии.
Европа столкнулась с очередным всплеском заболеваемости коронавируса несмотря на то, что по всему миру идёт вакцинация. Всемирная организация здравоохранения назвала этот континент эпицентром пандемии. ВОЗ официально предупредила, что к февралю в Европе может умереть 500 тысяч человек. О последних событиях нам расскажет Чарли д’Агата из Лондона.
ЧАРЛИ Д’АГАТА, иностранный корреспондент CBS News: Такой упрямый противник, как пандемия коронавируса, уже записал на свой счёт более 250 миллионов случаев заболевания по всему миру. И особенно сильный удар пандемия нанесла по Восточной Европе. Цифры настолько высоки, что глава ВОЗ в Европе заявил нам, что его регион превратился в эпицентр новой вспышки вируса; что континент захлестнула четвёртая волна.
Тяжёлый удар пришёлся по России, которая отчиталась о рекордном количестве смертей за один день. При этом официальная статистика, судя по всему, не отражает реального положения вещей. То же самое можно сказать и об Украине: эта страна зафиксировала рекордно высокий показатель смертей за один день, и, разумеется, всплеск заболеваемости в Европе совпал по времени с решением США открыть авиасообщение с Европой впервые за более чем два года.
Хуже всего приходится странам с самыми низкими показателями вакцинации по региону, однако есть и хорошие новости: в странах с высокими показателями вакцинации — а именно Португалии, Испании и Франции — заболеваемость и смертность по большому счёту удаётся сдерживать. Здесь, в Великобритании, учёные надеются, что показатели заболеваемости достигли своего пика за год, в то время как власти страны намереваются ввести обязательную полную вакцинацию для сотрудников Национальной службы здравоохранения на фоне приближающейся зимы. Анн-Мари, Влад?
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