Das Erste: Курца лишили депутатской неприкосновенности

Парламент Австрии лишил экс-канцлера страны Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности, сообщает Das Erste. Издание отмечает, что этот шаг одобрил сам Курц, рассчитывающий защищаться против обвинений в свой адрес. Das Erste напоминает, что политику вменяют злоупотребление должностными полномочиями.
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц теперь не имеет защиты от коррупционных расследований, сообщает Das Erste: парламент страны единогласным решением лишил политика депутатской неприкосновенности. Как отмечает издание, такой шаг поддержали сам Курц и его Австрийская народная партия (АНП). Экс-канцлер намерен как можно скорее разъяснить обвинения в свой адрес.
Das Erste напоминает, что австрийская прокуратура ведёт расследование в отношении Курца и его нескольких ближайших сторонников по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Курца обвиняют в том, что он использовал фальсифицированные и оплаченные налогоплательщиками опросы, для того чтобы стать лидером АНП и канцлером Австрии. Кроме того, экс-канцлеру вменяются лжесвидетельствование во время расследования скандального «Ибица-гейта» и коррупция. Сам Курц отрицает все обвинения, отмечает издание.
Поначалу Курц не намеревался уходить с должности канцлера, однако угроза вотума недоверия со стороны оппозиции вынудила его оставить пост главы правительства, пишет Das Erste. При этом он остался председателем АНП. Издание напоминает, что до этого карьера Курца развивалась стремительно: он стал министром иностранных дел в 27 лет, а в 31 год избрался на пост канцлера. Его первый срок завершился в 2019 году, после того как партнёров АНП по правящей коалиции обвинили в коррупции.
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