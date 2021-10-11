Das Erste: у Австрии новый канцлер, но предыдущий не собирается уходить с политической арены

Новый канцлер Австрии Александер Шелленберг, занимавший ранее пост главы МИД, принёс присягу, сообщает Das Erste. Его предшественник Себастьян Курц был вынужден уйти из-за коррупционного скандала, однако карьера политика на этом не закончена. По мнению ряда экспертов, Курц не покинет политической арены и станет «теневым канцлером».
Александер Шалленберг стал новым канцлером Австрии, сообщает Das Erste. Раннее Шелленберг занимал должность министра иностранных дел: на посту канцлера он сменит Себастьяна Курца, который уходит из-за обвинений в коррупции.
К присяге нового канцлера привёл президент Австрии Александр Ван дер Беллен, пишет издание. «Мы все ожидаем, что правительство сейчас вернётся к работе и совместно достигнет прогресса. Одних слов недостаточно для восстановления доверия. Нужна трудная, направленная работа с настоящими результатами», — приводит Das Erste слова Ван дер Беллена.
Издание отмечает, что Шалленберг и его предшественник Курц много лет работали вместе. Когда Курц ещё возглавлял австрийский МИД, Шалленберг был его советником. В 2019 году Шалленберг сам стал министром иностранных дел в правительстве Курца.
Коррупционные расследования против Курца стали причиной правительственного кризиса в Австрии, пишет Das Erste. Партия зелёных потребовала отставки канцлера, угрожая в противном случае выйти из правящей коалиции. В обвинениях против Курца, помимо прочего, утверждается, что карьерный взлёт политика был обеспечен в том числе за счёт денег от налогов и сфальсифицированных результатов опросов.
Сам Себастьян Курц отрицает все обвинения в свой адрес, отмечает издание. Он остаётся лидером Австрийской народной партии: по мнению ряда экспертов, теперь Курц будет «теневым канцлером» и не уйдёт с политической арены.
Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не вызывать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в национальную команду на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Кипром и Хорватией.
США и России предстоит «непростой разговор» по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), но диалог важен для недопущения гонки вооружений в этой сфере. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев награждён орденом Пирогова за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Соединённые Штаты заморозили финансовую помощь Судану в размере $700 млн в связи с событиями в Хартуме. США также потребовали вернуть к власти гражданское правительство. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по факту задержания болельщиков московского «Спартака», пытавшихся покинуть территорию стадиона после первого тайма матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (7:1).
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева выразила мнение, что привившимся от коронавируса, которые испытывают симптомы недомогания после введения вакцины, необходимо пару дней побыть дома, чтобы восстановиться.
В заксобрании Краснодарского края прошло планерное совещание, на котором подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с RT прокомментировал задержание семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса в Турции.