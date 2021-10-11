Das Erste: Курц не ушёл в отставку, а «отошёл в тень»

Канцлер Австрии Себастьян Курц ушёл в отставку из-за коррупционного скандала, но на самом деле власть он не утратил и впредь будет выполнять роль «теневого канцлера», сообщает Das Erste. Дело в том, что за ним остаются пост председателя фракции Австрийской народной партии (АНП) в совете министров, а также позиция главы самого политического объединения. А в случае, если обвинения в его адрес будут сняты, он вообще вернётся на пост главы государства, рассказывает немецкий телеканал.

Австрию сейчас сотрясает правительственный кризис, сообщает Das Erste. Вице-канцлер Вернер Коглер потребовал, чтобы пост главы государства занял «человек с безупречной репутацией», а не Себастьян Курц, замешанный в коррупционном скандале. Государственная прокуратура обвиняет действующего канцлера и его «команду» в подтасовке результатов опросов общественного мнения, а также покупке заказных статей в СМИ. Услуги журналистов они оплачивали из налоговых средств, размещая в изданиях дорогостоящую рекламу.

И Коглер смог добиться своего. Курц уходит в отставку, а его место предположительно займёт министр иностранных дел Александер Шалленберг. Но многие убеждены, что это будет всего лишь сменой ролей, а не курса. Ведь преемник Курца — его близкий соратник и сторонник такой жёсткой миграционной политики. Более того, сам канцлер в действительности никуда не уходит. За ним остаются пост председателя фракции Австрийской народной партии (АНП) в совете министров, а также позиция главы самого политического объединения.

Противники Курца убеждены, что он просто станет «теневым канцлером». А уход в отставку — это всего лишь уловка, чтобы ему не выразили вотум недоверия в парламенте. Поначалу однопартийцы экс-главы государства из АНП демонстративно встали за него стеной, заверив, что поддерживают его курс на все 100%. Но в стене быстро начали появляться трещины. Дело в том, что в рамках расследования коррупционного скандала всплыли оскорбления, которые Курц озвучивал в адрес ближайших коллег в смс-сообщениях и чатах. Экс-канцлер за них уже извинился, утверждая, что писал всё это «в пылу сражения» за политическое влияние внутри партии в 2016 году. Он также напомнил, что ничто человеческое ему не чуждо, в частности, эмоции и ошибки. Возможно, ему простят эти оскорбления, но о них точно не забудут, отмечает Das Erste.

Теперь Курц больше не будет находиться в центре внимания, но это не означает, что он окажется на вторых ролях, продолжает немецкий телеканал. Он будет и дальше влиять на то, кто и какие позиции будет занимать в АНП. Его политические противники иронизируют на этот счёт: «А разве председателем фракции не должен быть человек с безупречной репутацией?». Впрочем, в отношение Курца всё ещё действует презумпция невиновности, а разбирательство займёт ещё много времени и, по мнению экспертов, продолжится даже в 2022 году, ведь помимо самого экс-канцлера под подозрением находятся ещё девять человек из его ближайшего окружения. А потом, если обвинения будут сняты, не исключено, что Курц вернётся на пост главы государства, заключает Das Erste.