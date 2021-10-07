SZ: Австрия потрясена обысками в ведомстве Курца и штаб-квартире правящей партии

В среду утром в ведомстве федерального канцлера Австрии и штаб-квартире Австрийской народной партии прошли обыски, сообщает Süddeutsche Zeitung. В список подозреваемых по «масштабному делу» о коррупции и подкупе СМИ попали ближайшие соратники Себастьяна Курца. Под следствием находится и сам канцлер: его обвиняют в пособничестве и даче ложных показаний.

В среду утром журналисты собрались перед дверью штаб-квартиры Австрийской народной партии на Лихтенфельсгассе, но дверь оказалась закрытой. До полудня оставались закрытыми и ворота ведомства федерального канцлера на Бальхаусплац. Однако за ними, вероятно, царила суета, пишет Süddeutsche Zeitung.

Неудивительно: ранним утром в штаб-квартиру Австрийской народной партии и в ведомство федерального канцлера прибыли следователи в штатском, «вооружённые 100-страничным ордером на обыск». Сообщается, что они провели обыски в кабинетах официального представителя канцлера Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Фляйшманна и советника Штефана Штайнера, а также конфисковали их мобильные телефоны. Во всяком случае, утром до них нельзя было дозвониться. Все трое принадлежат к ближайшему окружению Курца, отмечает издание.

По неподтверждённой информации, обыски прошли и в Министерстве финансов. Кроме того, следователи прокуратуры по расследованию экономических и коррупционных преступлений навестили бывшего министра по делам семьи и социолога Софи Кармасин и её сотрудницу Сабину Байншаб.

В список обвиняемых по «масштабному делу» о коррупции и подкупе СМИ также попали бывший генеральный секретарь Министерства финансов Томас Шмид и редактор газеты Österreich Вольфганг Фельнер. Самого канцлера Себастьяна Курца подозревают в даче ложных показаний и пособничестве коррупции. Другие подозреваемые находятся под следствием по обвинению в коррупции и мошенничестве.

По данным СМИ, следователи исходят из того, что в 2016 году, когда Курц занимал должность министра иностранных дел и стремился стать канцлером, Министерство финансов использовало бюджетные средства для финансирования частично подтасованных опросов и публикации их результатов в СМИ. Как заявили в прокуратуре по расследованию экономических и коррупционных преступлений, речь идёт об «исключительно партийно-политически мотивированных опросах, имеющих отношение к политическому продвижению Себастьяна Курца и группы его ближайших соратников, а также Австрийской народной партии».

Сообщается, что речь идет о подозрении в подкупе медиагруппы Oe24 ради публикации опросов с положительными откликами о партии. Предполагается, что сделка пошла на пользу карьере Курца. По данным СМИ, расследование проводится на основе протокола осмотра интернет-переписки.

Обыски стали серьёзным ударом для правящей партии. Казалось, что их давно ждали: на прошлой неделе в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря Австрийской народной партии Габи Шварц пожаловалась, что журналисты постоянно задают вопросы о предстоящих обысках. Во вторник депутат от Австрийской народной партии Андреас Хангер обвинил прокуроров в том, что они «слепы на левый глаз» и представляют собой «левую ячейку». Вскоре после обысков в штаб-квартире партии, вызвавших в Австрии потрясение и поставивших под сомнение дальнейшее существование правительства, Австрийская народная партия выпустила пресс-релиз, в котором посетовала на «сфабрикованные обвинения», цель которых — причинить вред Курцу, передаёт Süddeutsche Zeitung.