Welt: Курц отвергает все обвинения и отчаянно борется за власть

В Австрии проходят протесты с требованием отставки канцлера Себастьяна Курца, передаёт Welt. Оппозиция единогласно призывает его покинуть свой пост, а партнёр по коалиции сомневается в дееспособности правительства. Несмотря на давление, Курц отвергает обвинения в пособничестве коррупции и злоупотреблении доверием и объявляет о намерении бороться за власть «всеми законными и всеми демократическими средствами».

В Австрии проходят протесты против коррупции. Вечером около тысячи демонстрантов собрались перед штаб-квартирой Австрийской народной партии с требованием отставки канцлера Австрии Себастьяна Курца. Он решительно отвергает все обвинения.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ, федеральный канцлер Австрии: Если знаешь, что было сделано, и если есть уверенность в том, что обвинения против тебя ложны, это даёт тебе силы, которые необходимы в такой ситуации. И я буду использовать эти силы, чтобы защитить себя от любых ложных обвинений в свой адрес. Всеми законными и всеми демократическими средствами, которые имеются в нашем правовом государстве.

Он настаивает на презумпции невиновности. Однако зелёные, партнёр Курца по коалиции на федеральном уровне, также усиливают давление на консервативного главу правительства. Они сомневаются в дееспособности федерального канцлера Курца и пригласили все партии, представленные в парламенте, на переговоры для обсуждения правительственного кризиса.

ВЕРНЕР КОГЛЕР, «Зелёные — Зелёная альтернатива», вице-канцлер Австрии: Обвинения в адрес руководства Австрийской народной партии являются весомыми. Поэтому в настоящий момент речь идёт о стабильности и порядке, стабильности и ответственности, стабильности и прояснении фактов.

Для оппозиции всё и так ясно. Социал-демократическая партия Австрии, Австрийская партия свободы и NEOS считают Курца неприемлемым и недееспособным канцлером и единогласно призывают его уйти в отставку. Поводом стал более чем 100-страничный документ с обвинениями в коррупции, в котором Себастьян Курц предстаёт в качестве главного подозреваемого.

ПАМЕЛА-РЕНДИ ВАГНЕР, Социал-демократическая партия Австрии: Речь идёт о подстрекательстве к злоупотреблению доверием и коррупции. Австрийская народная партия потеряла всякое достоинство.

Прокуратура подозревает, что Курц и его ближайшие соратники обеспечили себе дорогу в ведомство федерального канцлера с помощью подтасованных опросов, финансируемых на деньги налогоплательщиков.

Дата выхода в эфир 08 октября 2021 года.