Das Erste: коалиция Курца с зелёными трещит по швам из-за коррупционного скандала

Расследование в отношении канцлера Австрии Себастьяна Курца и его соратников по подозрению в коррупции и подкупе СМИ выходит на новый уровень, передаёт Das Erste. Партия «Зелёные — Зелёная альтернатива», ранее считавшаяся надёжным и стабильным партнёром по коалиции, поставила под сомнение возможность продолжения работы Курца на посту канцлера и, соответственно, сохранения правительства Австрии в прежнем составе.

В среду стало известно о расследовании в отношении федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца и его ближайших соратников. Вице-канцлер и лидер партии «Зелёные — Зелёная альтернатива» Вернер Коглер отреагировал на произошедшее довольно сдержанно: по его словам, зелёные будут «уделять пристальное внимание независимости судебной власти», пишет Das Erste.

Коглер заявил, что обвинения партнёра по коалиции Австрийской народной партии в том, что обыски в ведомстве федерального канцлера, в Министерстве финансов и в штаб-квартире Австрийской народной партии являются «политической инсценировкой» прокуратуры Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений и «неуместны». Тем более, что судебное расследование началось задолго до проведения обысков.

Затем он подчеркнул, что зелёные будут ориентироваться на способность правительства функционировать. По его словам, в данный момент правительство «вполне дееспособно».

На следующий день позиция зелёных претерпела значительные изменения: они заявили о сомнениях в «дееспособности» своего партнёра по коалиции. Коглер заявил: «Расследование против канцлера Курца приобрело новые масштабы. Ужасающее впечатление. Необходимо полностью прояснить факты».

«Мы не можем перейти к повестке дня, на этом фоне дееспособность федерального канцлера поставлена под сомнение», — добавил Коглер.

В то же время Коглер и председатель фракции зелёных в парламенте Зигрид Маурер пригласили лидеров других фракций для «переговоров о том, как действовать дальше». Кроме того, зелёные договорились о встрече с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Зелёных «загнало в угол» и заявление трёх оппозиционных партий: Социал-демократической партии, Австрийской партии свободы и NEOS — о созыве внеочередного заседания Национального совета. Судя по всему, Курцу придётся держать ответ перед Национальным советом.

Как в таком случае могут вести себя зелёные? Неопределённость также могла стать причиной резкой смены курса руководства партии.

Как отмечает издание, это «плохие новости» для канцлера Курца. Пока что зелёные показывали себя надёжными и стабильными партнёрами по коалиции, несмотря на различия во взглядах по таким спорным темам, как приём беженцев.

Во время первого расследования по подозрению в даче ложных показаний по «Ибица-гейт» руководство партии «Зелёные — Зелёная альтернатива» вело себя крайне сдержанно. Подчёркивалось, что необходимо дождаться завершения расследования. Вопрос заключается в том, как зелёные поведут себя, если канцлеру будут предъявлены обвинения.

В данном случае подозрения прокуратуры намного серьёзнее. Речь идёт об истории стремительного восхождения Курца — сначала до лидера Австрийской народной партии, а затем и до канцлера. Тогда, в 2016 году, министр иностранных дел Курц собирался сменить вице-канцлера Райнхольда Миттерленера на посту председателя партии и положить конец давнему коалиционному союзу с социал-демократами, чтобы побороться за пост федерального канцлера.

Главный вопрос: обеспечил ли Курц свой стремительный взлёт незаконными способами, заплатив газете Österreich €1,3 млн из средств Министерства финансов за публикацию частично сфальсифицированных опросов, как предполагает прокуратура?

В заявлении прокуратуры Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подозрения в злоупотреблении доверием, коррупции и подкупе в отношении Курца и девяти его соратников обосновываются среди прочего тем, что «в период с 2016 по 2018 год бюджетные средства Федерального министерства финансов использовались для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, частично сфальсифицированных опросов, проводившихся компанией по изучению общественного мнения в интересах политической партии и её высшего должностного лица».

Газета Österreich, принадлежащая братьям Фельнер, отвергает все обвинения прокуратуры.

В среду вечером в почти 20-минутном интервью в эфире телеканала ORF Курц отверг подозрения и заявил, что, «разумеется», останется на своём посту: «Все эти обвинения направлены против сотрудников Министерства финансов. Думаю, нам следует посмотреть более внимательно, соответствуют ли эти утверждения действительности. Я думаю, раз уж мы в Австрии дорожим правовым государством, было бы хорошо, если бы продолжала применяться презумпция невиновности, а не презумпция виновности».

Курц добавил, что не понимает, почему его всегда хотят сделать «виновным во всякой несправедливости». По его словам, прокуратура ведёт расследования в отношении него «без наличия каких-либо конкретных улик», передаёт Das Erste.