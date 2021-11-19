Welt: Австрии грозит медицинская сортировка — больницы не справляются с наплывом тяжёлых пациентов

В Австрии сложилась критическая эпидемиологическая ситуация, сообщает Welt. В некоторых землях в отделениях интенсивной терапии не хватает койко-мест, в связи с чем в больницах задумались о введении медицинской сортировки. Это означает, что врачам предстоит выбирать, кому оказывать помощь, а кому нет. Население это известие встретило очень эмоционально, рассказывает немецкий телеканал.

Ситуация в Австрии — напряжённая. Ситуация в федеральной земле Зальцбург — критическая. За эту неделю (коронавирусом. — ИноТВ) заболело больше 1500 человек. Больницам грозит коронаколлапс. В нынешних обстоятельствах невозможно гарантировать медицинское обслуживание, соответствующее имеющимся стандартам. Врачам придётся решать, кто вообще его получит. Население опасается медицинской сортировки.

МУЖЧИНА: Дерьмовая ситуация!

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Это катастрофа!

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: В худшем случае остаётся просто упасть и умереть.

Теперь была создана экспертная группа, которая будет вынуждена принять, пожалуй, самое трудное из всех возможных решений.

УТА ХОППЕ, университетская больница Зальцбурга: Это вызвало большие эмоции, поэтому я хочу специально поговорить о том, что мы создали комиссию по триажу. Я считаю, что это дальновидное и оправданное решение. Оно было принято из-за того, что мы не знаем, куда идём и где окажемся.

В Австрии снова действует карантин, по крайней мере для непривитых граждан старше 12 лет. Тому, кто ещё не получил второй компонент, из дома можно выходить только по крайней необходимости. Эти ограничения коснулись 2 миллионов австрийцев. Полиция собирается осуществлять жёсткий контроль. Нарушителям грозят штрафы от 1450 евро. Причина такой жёсткости заключается в том, что на данный момент коронавирусная статистика в альпийской республике даже в среднем по стране в три раза хуже, чем в Германии.

АЛЕКСАНДР ШТАМПФЕР, центральный земельный совет больниц в Зальцбурге: У нас очень много пациентов в обычных отделениях. Со вчерашнего дня в отделениях интенсивной терапии у нас появилось очень много пациентов. Не могу вспомнить, чтобы у нас когда-либо было такое количество <…>. Поэтому на последнем этапе эскалации мы создали этот кризисный план. Ситуация очень критическая.

Германия объявила Австрию страной с высоким риском заражения коронавирусом. Это означает, что непривитые граждане, которые, к примеру, провели там зимний отпуск, по возвращении должны пробыть в карантине. Это касается и детей до 12 лет, которые ещё не вакцинированы. Это должно помочь в снижении числа заражений. Обсуждается также введение ночного комендантского часа, в том числе и для привитых.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2021 года.