Insider: не ваш танец — племя маори потребовало, чтобы антипрививочники прекратили танцевать хаку

Лидеры маорийского племени нгати тоа в Новой Зеландии призвали антипрививочников незамедлительно прекратить использовать их ритуальный танец ка-матэ в ходе митингов, пишет Insider. По словам нгати тоа, они не разделяют позицию протестующих и не хотят, чтобы танец, созданный их предками более двухсот лет назад, ассоциировался с подобными идеями.

Представители коренного народа Новой Зеландии маори потребовали, чтобы антипрививочники прекратили использовать их традиционный танец во время своих акций протеста, сообщает Insider.

Как объясняет издание, ритуальный танец, в ходе которого маори обычно бьют себя по груди, топают ногами и показывают выразительные гримасы, носит название хака. Его нередко исполняют перед битвой, чтобы продемонстрировать гордость, силу и единство племени.

Одной из самых знаменитых разновидностей танца является ка-матэ, сочинённый более двухсот лет назад вождём племени нгати тоа Те Раупарахой. Свою славу ка-матэ приобрёл благодаря регбийной команде All Blacks, участники которой исполняют его во время международных матчей.

Но в последнее время этот танец в Новой Зеландии стали исполнять и участники протестов против обязательной вакцинации и антиковидных ограничений. Один из лидеров племени нгати тоа Таку Параи призвал антипрививочников незамедлительно прекратить использовать ка-матэ.

«Как потомки Те Раупарахи, мы настаиваем, чтобы протестующие немедленно прекратили использовать наш таонга», — заявил Параи. Таонга на языке маори означает «ценная собственность», добавляет Insider. Как отметил лидер нгати тоа, племя не поддерживает позицию антипрививочников и не хочет, чтобы эта идеи с ним ассоциировались.

Как ранее заявлял глава нгати тоа Хельмут Модлик, многие их предки «потеряли свои жизни во время предыдущих пандемий», поэтому лидеры племени поддерживают вакцинацию как лучший способ защититься от болезни и призывают своих родных и близких делать прививку. Протестующим Модлик посоветовал использовать какую-нибудь другую разновидность хаки: «Мы не поддерживаем использование ка-матэ в этих целях».