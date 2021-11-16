Insider: не ваш танец — племя маори потребовало, чтобы антипрививочники прекратили танцевать хаку

Лидеры маорийского племени нгати тоа в Новой Зеландии призвали антипрививочников незамедлительно прекратить использовать их ритуальный танец ка-матэ в ходе митингов, пишет Insider. По словам нгати тоа, они не разделяют позицию протестующих и не хотят, чтобы танец, созданный их предками более двухсот лет назад, ассоциировался с подобными идеями.
Представители коренного народа Новой Зеландии маори потребовали, чтобы антипрививочники прекратили использовать их традиционный танец во время своих акций протеста, сообщает Insider.
Как объясняет издание, ритуальный танец, в ходе которого маори обычно бьют себя по груди, топают ногами и показывают выразительные гримасы, носит название хака. Его нередко исполняют перед битвой, чтобы продемонстрировать гордость, силу и единство племени.
Одной из самых знаменитых разновидностей танца является ка-матэ, сочинённый более двухсот лет назад вождём племени нгати тоа Те Раупарахой. Свою славу ка-матэ приобрёл благодаря регбийной команде All Blacks, участники которой исполняют его во время международных матчей.
Но в последнее время этот танец в Новой Зеландии стали исполнять и участники протестов против обязательной вакцинации и антиковидных ограничений. Один из лидеров племени нгати тоа Таку Параи призвал антипрививочников незамедлительно прекратить использовать ка-матэ.
«Как потомки Те Раупарахи, мы настаиваем, чтобы протестующие немедленно прекратили использовать наш таонга», — заявил Параи. Таонга на языке маори означает «ценная собственность», добавляет Insider. Как отметил лидер нгати тоа, племя не поддерживает позицию антипрививочников и не хочет, чтобы эта идеи с ним ассоциировались.
Как ранее заявлял глава нгати тоа Хельмут Модлик, многие их предки «потеряли свои жизни во время предыдущих пандемий», поэтому лидеры племени поддерживают вакцинацию как лучший способ защититься от болезни и призывают своих родных и близких делать прививку. Протестующим Модлик посоветовал использовать какую-нибудь другую разновидность хаки: «Мы не поддерживаем использование ка-матэ в этих целях».
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу молодёжной сборной России над командой Испании (1:0) в матче квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2023 года.
Член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер заявил, что решение немецкого регулятора о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может иметь политические причины.
Член группы врачей омбудсмена Грузии Георгий Григолия после посещения грузинского экс-президента Михаила Саакашвили заявил, что тот действительно голодает, а его нахождение в тюремной больнице нецелесообразно.
Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников считает, что не стоит разводить футбольные сборные России и Украины перед жеребьёвкой матчей стыкового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что не стремятся проводить враждебную политику в отношении России, но обеспокоены её военной активностью у границ Украины.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса длится дольше из-за глобального неравенства в доступе к вакцинам в сочетании с непоследовательным применением мер общественного здравоохранения.
Прокуратура Польши возбудила уголовное дело в связи с нападением на сотрудников силовых ведомств на польско-белорусской границе, где мигранты 16 ноября предприняли попытки попасть на польскую территорию.
Транспортно-пересадочный узел «Петровско-Разумовская» объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии Московского метрополитена, две линии МЦД и несколько маршрутов наземного транспорта.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем призвал восстановить безопасность на приграничных с ЕС территориях.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Москва готова содействовать диалогу между Белоруссией и странами Евросоюза.
Россия считает, что необходимо как можно быстрее приступить к согласованию международного юридического инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Совокупный размер выплаты медикам, принимающим участие в вакцинации от коронавируса, составит 200 рублей за одного вакцинированного, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минздравом.