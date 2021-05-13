Daily Mail: в Новой Зеландии депутата выдворили из парламента за ритуальный танец в знак протеста против расизма

В ходе прений в новозеландском парламенте, посвящённых проекту отдельной системы здравоохранения для коренного населения, сопредседатель Партии маори Равири Вайтити обвинил оппозиционную Национальную партию в «расистских нападках». В знак протеста возмущённый законодатель, которого спикер уже не раз призывал к порядку, исполнил достаточно воинственный ритуальный танец хака, за что был незамедлительно выдворен из парламента.

В Новой Зеландии депутата и сопредседателя Партии маори, коренного народа страны, Равири Вайтити выдворили из парламента за то, что тот исполнил ритуальный танец аборигенов в знак несогласия с коллегами, сообщает Daily Mail.

По данным издания, перед этим новозеландские законодатели обсуждали необходимость повысить уровень здравоохранения для представителей коренного народа. Инициативу поддерживает правящая Лейбористская партия. А вот оппозиционная Национальная партия обвиняет правительство в продвижении «сепаратистской программы» и стремлении создать систему, в которой к людям будут относиться по-разному в зависимости от их расы.

В ходе прений Вайтити неоднократно вскакивал со своего места, желая оспорить аргументацию Национальной партии. Депутат-абориген заявил, что представители оппозиции «поносят маори, чтобы набрать голоса», а в их заявлениях прослеживается расизм. Другой сопредседатель Партии маори, Дебби Нгарева-Пэкер, также пыталась поднять тему «расистских нападок» на коренное население, но ей не дали возможности выступить.

Вайтити же сумел сказать своё слово: «Когда дело касается позиции коренного населения и его прав, их должно выражать само коренное население касательно своих же прав. Нельзя, чтобы их определяли люди, не принадлежащие к коренному населению. Если мы в парламенте считаем подобное отношение, этот бесконечный поток оскорблений в адрес народа маори приемлемыми, значит, думаю, у парламента проблемы».

После того как спикер Тревор Маллард призвал к порядку и попросил Вайтити вернуться на своё место, возмущённый депутат не только не послушался, но и вышел не середину зала и исполнил хаку — традиционный танец маори, который может исполняться в случае конфликта и сопровождается воинственными вскриками. На это спикер попросил Вайтити покинуть зал вовсе. Вслед за однопартийцем с заседания ушла и Нгарева-Пэкер, одарив собравшихся на прощание грозным выражением лица, «пуканой» — одним из элементов хаки. В знак солидарности из зала вышел и представитель маори из партии зелёных Теанау Туионо.

— Thomas Coughlan (@coughlthom) May 12, 2021

Впрочем, после того как Вайтити покинул прения, замглавы Лейбористской партии Келвин Дэвис обратил внимание на то, что за Партию маори народ голосует не слишком охотно: «Не стоит думать, что партия, которая получила 1,2 процента голосов, действительно представляет взгляды всех маори».

Как обращает внимание Daily Mail, Вайтити не впервые выдворяют из парламента. Так, три месяца назад политика уже попросили удалиться, потому что он отказался надевать галстук. Этот предмет гардероба депутат называет «колониальной удавкой» и предпочитает носить традиционную массивную подвеску-амулет «хей тики». По информации издания, с тех пор в новозеландском парламенте изменили дресс-код для мужчин и теперь непременный «деловой костюм» необязательно подразумевает наличие галстука.