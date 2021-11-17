Sky News: в Британии пандемия спровоцировала рост антиазиатских высказываний в сети на 1600%

За время пандемии в Британии отмечен 20%-ный рост дискриминационных высказываний в сети, передаёт Sky News со ссылкой на результаты нового исследования. При этом наибольший рост подобных высказываний был направлен против азиатов: так, в 2020-м их было более чем на 1600% больше, чем в 2019-м.

Как показало новое исследование, в Великобритании с начала пандемии произошёл 20-процентный рост дискриминационных высказываний в сети. Выяснилось, что наибольший рост дискриминационных высказываний в прошлом году был по отношению к азиатам — на ошеломляющие 1600 процентов. С подробностями корреспондент Sky News Дэн Уайтхед.



С ненавистью в сети Мишель сталкивается ежедневно. Создательница контента, имеющая британские и китайские корни, уже привыкла к издевательствам, направленным против азиатов. Однако она, как и многие азиаты, заметила рост подобных нападок во время нынешней пандемии.



МИШЕЛЬ ЭЛМАН, создательница интернет-контента: Вокруг пандемии, разумеется, образовалось множество страхов и гнева. Но тут звучат заявления в стиле «Вы спровоцировали пандемию», «Вы — причина, почему я не могу видеться со своей семьёй», а также шутки про поедание летучих мышей и собак.



Издевательства, с которыми столкнулась Мишель, нашли отражение в новом исследовании, которое было опубликовано сегодня благотворительной организацией Ditch the Label. Последняя проанализировала 263 миллиона постов в соцсетях и СМИ в США и Великобритании в период с 2019-го по нынешний год.



Как выяснила организация, с начала пандемии в Великобритании произошёл 20-процентный рост дискриминационных онлайн-высказываний, а также их обсуждений в сети. При этом наибольший рост дискриминационных высказываний наблюдался по отношению к азиатам: в прошлом году их было на 1662 процента больше, чем в 2019-м.



Новый пост с дискриминационными высказываниями по отношению к какой-либо расе или национальности появлялся в среднем каждые 1,7 секунды.



ЛАЙАМ ХЭКЕТТ, глава Ditch the Label: У тех, кто занимается оскорблениями в сети, зачастую очень тяжёлая жизнь вне интернета. Мы рассматриваем пандемию как своего рода идеальный шторм, когда мы все внезапно оказались заперты по домам и у нас оказалось большое количество свободного времени. Но нам также известно о том, что в целом состояние психического здоровья населения ухудшилось. Так что если сложить всё это воедино, то рост дискриминационных высказываний отнюдь не вызывает удивления.



Парламент в настоящее время изучает законопроект по онлайн-безопасности, который нацелен на то, чтобы решить проблему подобных оскорблений.



ИМРАН АХМЕД, глава Центра противодействия цифровой ненависти: По-настоящему важно, чтобы у нас действовало законодательство, которое повысило бы издержки социальных сетей за их бездействие и не давало бы им просто спокойно сидеть, ничего не делая.



Этот доклад указывает на неотложную потребность в действиях, а также на то, как события в реальном мире могут быстро привести к серьёзнейшим издевательствам в сети.

Дэн Уайтхед, Sky News.



Дата выхода в эфир 15 ноября 2021 года.