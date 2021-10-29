Fox News: «новый класс кулаков» — администрация Байдена намеренно вредит американским работягам

Мужчины рабочих специальностей в США не склонны голосовать за Демократическую партию, и администрация Байдена хочет их за это наказать, полагает ведущий Fox News Такер Карлсон. При этом, по словам журналиста, демократам нет дела до того, что массовые увольнения работяг ведут к дефицитам и транспортному кризису.

Посмотрим на картину в целом. Что здесь происходит? Нынешняя администрация выбрала своей мишенью вполне конкретную часть населения — по причинам идеологического и политического характера. Речь идёт о мужчинах рабочих специальностей. Они — новый класс кулаков. Идея такова: эти люди поддержали не ту партию, они ретрограды, они неправильно мыслят — и мы их раздавим. Что и делается систематически. Приказы (об обязательной вакцинации сотрудников предприятий под угрозой увольнения. — ИноТВ) — лишь один из способов, выбранных администрацией Байдена, чтобы навредить конкретно этой категории американцев.



Но есть одна проблема, возможно, неочевидная для гениев в администрации Байдена. Управлять страной без этих людей невозможно: именно они что-то умеют. Умеют не просто докладывать в отдел кадров, а чинить, строить, поддерживать электроснабжение, управлять самолётами. И так далее, и тому подобное. Но именно эту категорию людей стирают в порошок своими каблуками идеологи байденовской администрации.



Какое же значение это имеет для вас? На вашей жизни это скажется очень сильно. Вы не можете купить холодильник, если его некому и не из чего собрать, если некому погрузить его в грузовик и довезти до вашего дома. Итак, это проблема для потребительских товаров. Но далеко не только для них. В скором времени в этой континентальной стране, которая зависит от нашей жизненно важной транспортной сети, могут возникнуть проблемы с авиаперелётами.



Мы неоднократно рассказывали вам о Southwest Airlines. Авиакомпания продолжает отменять рейсы. Вот какое сообщение мы только что получили от одного из её сотрудников, цитирую: «SWA по-прежнему отменяет или надолго откладывает более тысячи рейсов в день из-за неповиновения сотрудников… Например, в прошлую субботу было 1352 отмены и задержки. В одном только Далласе на работу не явились более половины операторов по обработке багажа».



Повторюсь, именно этим людям администрация намеренно причиняет боль. И поскольку никто из них не работает в американских СМИ — в CNN и MSNBC нет ни одного человека, каким-либо образом связанного с этой частью культуры или с этими людьми! — эта история, по сути, не освещается! Почему всё не работает? Потому что тех, кто знает, как вещи должны работать, увольняют или доводят до того, что они сами не являются на работу.



Итак, вот что мы имеем на конец октября. Подумаем о том, что ждёт нас в ближайшем будущем. На что будет похожа ситуация, скажем, через шесть недель, когда вся Америка решит полететь к своим родственникам на праздники? Вот данные сайта FlightAware за вторник: у Southwest, к примеру, было 863 задержки рейсов — больше, чем у любой другой авиакомпании. Это огромная проблема, которая практически гарантированно усугубится.



Белый дом спрашивали об этом, об остановках транспорта по всей стране. Мы уже показывали вам эту видеозапись и покажем снова, потому что она полностью характеризует их отношение. Главного пиарщика Джо Байдена спрашивают, почему люди больше не могут купить товары в магазинах, и вот её ответ.



ЖУРНАЛИСТ: Люди не могли вовремя получить свои посудомоечные машины, мебель, беговые дорожки… не говоря уже о многих других вещах. Так почему же…



ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Трагедия с отсрочкой доставки беговой дорожки?



Видите эту ухмылочку? Как в общежитии первого курса Оберлинского колледжа. «Ха! Твоя беговая дорожка не приехала!» Да. И не только беговая дорожка. Ещё и хлеб, и собачий корм, и кетчуп, и стройматериалы. Всё. Включая билет на самолёт, чтобы навестить больную бабушку.



Но эти люди совершенно не чувствуют, какая у нас страна. Поэтому вместо того, чтобы решать эти основные проблемы… Когда вы управляете страной, вам небезразлично, могут ли люди летать из одного её конца в другой, могут ли они позволить себе водить автомобиль или купить кетчуп… Вместо того чтобы отвечать на какой-либо из этих вопросов, они читают нам нотации о том, какой восторг мы должны испытывать по поводу нового адмирала — трансгендера. Это их приз для нас. «Вы проголосовали за нас, вот ваш адмирал-трансгендер! Радуйтесь!»



Помимо прочего, это совершенно несерьёзные люди. Их интересует исключительно идеология. Им нет дела до того, что реальная, материальная страна разойдётся по швам — лишь бы население послушно повторяло «правильные» лозунги! Стоит это уяснить, и становится понятно, почему каждый день мы слышим новое пустопорожнее объявление о какой-нибудь задаче в области социальной справедливости, которая в конечном итоге не улучшит жизнь ни одного американского гражданина.



Дата выхода в эфир 27 октября 2021 года.