Le Monde: Уолл-стрит и Сити намерены бороться с засильем белых мужчин в советах директоров крупных компаний

Американская фондовая биржа Nasdaq отныне требует от компаний, торгующихся на её рынках, включать в советы директоров хотя женщин и представителей сексуальных или этнических меньшинств, сообщает Le Monde. Кроме того, о многообразии в руководстве компаний задумались и британские финансовые регуляторы, передаёт издание. По убеждению финансистов, присутствие в советах директоров людей с разными взглядами и биографией снижает риски при принятии решений и повышает привлекательность компании для инвесторов, отмечается в статье.

Вторая по величине американская фондовая биржа Nasdaq отныне требует от компаний, торгующихся на её рынках, включать в советы директоров хотя бы одну женщину и представителя сексуальных или этнических меньшинств, сообщает Le Monde. В случае несоблюдения этого требования, предприятия должны будут объясниться.

Как отмечает газета, новое правило о котировках на основе многообразия в составе совета директоров впервые было предложено биржей Nasdaq в декабре 2020 года — через несколько месяцев после смерти Джорджа Флойда. За ним последовали обширные, открытые для инвесторов, компаний и членов конгресса консультации. После восьми месяцев размышлений Комиссия по ценным бумагам и биржам, наконец, одобрила новое положение.

Начиная с первых собраний акционеров 2022 году, примерно 4 тыс. компаний, зарегистрированных в Nasdaq, должны будут публиковать статистику многообразия в составе своих советов директоров. Хотя раньше инвесторы не имели какой-либо информации по этому вопросу, сейчас все больше фондов стремятся инвестировать в компании с определенным уровнем многообразия, обращает внимание издание.

Компании, акции которых котируются на бирже, также должны иметь по крайней мере двух директоров, «свидетельствующих о многообразии», в том числе одну женщину и одного члена совета, «идентифицирующего себя как выходца из недопредставленного меньшинства или представителя ЛГБТK+».

При этом фондовый оператор предусмотрел срок адаптации к новым условиям — от двух до пяти лет, в зависимости от уровня котировок акций фирмы. «Компания, которая не может или не хочет достичь рекомендованной цели разнообразия, должна опубликовать объяснение», — заявил представитель биржи. В противном случае «она не будет соответствовать правилам листинга и может получить уведомление об исключении из списка».

Хотя это только первый шаг на пути к равенству, новое обязательство потребует усилий со стороны деловых кругов, считает газета. По данным агентства Bloomberg, когда Nasdaq представила свой новый стандарт разнообразия в декабре 2020 года, требованиям соответствовали всего около четверти компаний, зарегистрированных на бирже. Таким образом, сотни компаний должны будут пересмотреть или расширить свои советы директоров. Тем временем, Nasdaq отрицает, что речь идёт о создании «квот». По словам оператора, компании могут отказаться от соблюдения нового правила, если объяснят это.

Инициатива Nasdaq представляет собой крупнейший шаг в этой области в США после того, как Калифорния и Иллинойс приняли законы о многообразии в советах директоров для компаний со штаб-квартирой в штате. Например, компании, котирующиеся на бирже и расположенные в Калифорнии, должны будут иметь в своём совете по крайней мере трёх членов из недопредставленной группы (чернокожие, азиаты, латиноамериканцы, коренные американцы или идентифицирующие себя как LGBTQ) к концу 2022 года и по крайней мере трёх женщин к концу 2021 года.

В Европе, где власть в компаниях всегда, за редким исключением, принадлежала белым мужчинам, также происходит осознание этого факта, пишет газета. В Великобритании в открытом письме, написанном в непривычном тоне, опубликованном газетой The Guardian 21 июля, управляющий Банка Англии признал необходимость культурных и структурных изменений.

«Мы знаем, как вредно для организаций состоять только из людей из схожих кругов, думающих одинаково: отсутствие многообразия и инклюзивности в сфере финансовых услуг способствовало принятию опасных и ни кем не оспоренных решений, которые способствовали финансовому кризису 2008 года», — написал глава британского Центробанка Эндрю Бейли в тексте под заголовком: «Я сделаю Банк Англии лучше, улучшив расовое многообразие». Это заявление сопровождалось публикацией отчёта Банка Англии о том, что его сотрудники из числа этнических меньшинств имеют меньше шансов получить повышение, меньше зарабатывают и с большей вероятностью, чем их белые коллеги, чувствуют, что с ними обращаются несправедливо.

Ещё до этой публикации, в начале июля, Банк Англии и регуляторы Сити заявили о намерении поставить вознаграждение руководителей финансовых учреждений в зависимость от целевых показателей многообразия и инклюзивности в их бизнесе. Беря пример с Nasdaq, глава Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании Никхил Рати в марте объявил, что рассматривает вопрос о введении квот на многообразие для компаний, которые хотят быть зарегистрированы на Лондонской фондовой бирже. «Многообразие снижает риски, связанные с ведением бизнеса, и компании, которые не являются отражением общества, рискуют плохо удовлетворять потребности различных сообществ», — считает глава ведомства.

Франция, со своей стороны, значительно продвинулась в «феминизации» советов директоров компаний, благодаря закону Копе-Циммерманна от января 2011 года, вводящему квоты на присутствие женщин. Французский фондовый индекс CAC 40 заявляет о 45% женщин в составе совета директоров входящих в него компаний, однако, в отличие от англосаксонских стран, уровень «многообразия» в них не измеряется, поскольку сбор так называемой «этнической» статистики в стране запрещён. Тем не менее, по данным исследований, проведённых в 2017 году, менее 1% директоров компаний, включённых в списки индексов CAC 40 и SBF 120, являются французами неевропейского происхождения.