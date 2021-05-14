Le Figaro: французский парламент одобрил введение квот для женщин в руководстве компаний

Национальное собрание Франции единодушно приняло в первом чтении законопроект о гендерном равенстве: после одобрения новых правил сенатом по крайней мере 30% руководящих должностей в крупных компаниях должны будут занимать женщины, пишет Le Figaro. Хотя инициатива вызывает всеобщее одобрение, некоторые эксперты отмечают, что внедрить её будет не так просто: компаниям нужно помнить об «экономической реальности» и не увольнять ценных сотрудников.

Вечером в среду 12 мая Национальное собрание Франции беспрепятственно приняло в первом чтении законопроект о «настоящем экономическом и профессиональном равенстве», сообщает Le Figaro. Его инициатором выступила депутат «Вперёд, Республика!» и глава делегации по гендерному равенству Мари-Пьер Риксан, а главной мерой стало введение квот для женщин на руководящих должностях в крупных компаниях. Предложение единодушно поддержали все депутаты, и теперь оно отправится на рассмотрение в сенат.

В ходе заседания Мари-Ноэль Баттистель из Социалистической партии заявила, что «хотела бы пойти быстрее и дальше», а Матильда Пано из «Непокорённой Франции» предпочла бы «более амбициозный» текст, однако обе они поддержали умеренный прогресс в новом законопроекте. Лоранс Трастур-Иснар из правой Республиканской партии также отметила, что текст «позволяет продолжить работу в сфере равенства между мужчинами и женщинами».

Как рассказывает издание, такое межпартийное единство растрогало до слёз автора инициативы Мари-Пьер Риксан. При этом министр по вопросам гендерного равенства Элизабет Морено признала, что «квоты иногда вызывают тревогу, однако они необходимы» для того, чтобы «нагнать отставание, связанное с неравенством, глубоко укоренившимся в менталитете» французов. Министр также подчеркнула, что французское общество «остаётся во многих отношениях патриархальным, сексистским и дискриминирующим».

По информации Le Figaro, статья 7 нового законопроекта требует, чтобы к 2027 году в компании, где работает более тысячи сотрудников, по крайней мере 30% «руководящих должностей и членов руководящих органов» составляли женщины, а в 2030 году эта цифра должна достигнуть 40%. Спустя 10 лет после введения закона Копе-Циммерманн, который установил квоту в 40% женщин в администрации предприятия, новые меры в целом вызывают одобрение, хотя их внедрение вызывает некоторые сложности.

Внимательно следивший за ходом дебатов Жан-Франсуа Копе указывает, что у администраторов выбирают на ограниченное время — это облегчает их смену, тогда как в руководстве компаний действуют другие правила. «Это фундаментальная разница», — подчёркивает политик. По его словам, нужно быть «очень прагматичными» и многое оставить на откуп самим компаниям, потому что они не могут уволить ценных сотрудников. «Нельзя, чтобы закон не соответствовал экономической реальности», — считает Копе.

За несоблюдение нового закона компанию могут оштрафовать на сумму до 1% от фонда заработной платы. Однако, по мнению представителя парламентского большинства Жан-Рене Казенёва, эта сумма является «несоразмерной». Жан-Фрнасуа Копе согласен с тем, что она «слишком большая», однако признаёт: «Если мы хотим, чтобы это работало, надо быть немного твёрдыми». В статье отмечается, что для приведения в соответствие с обновлёнными правилами для предприятий предусмотрен срок в два года.

Кроме статьи 7, которая оказалась в центре внимания, законопроект предусматривает другие меры по обеспечению равенства полов в профессиональной среде. Например, система квот распространится на конкурсную комиссию при приёме в вузы, а также будет учитываться при статистическом мониторинге распределения полов в различных секторах экономики. «Это немного бюрократические меры ради благой цели», — поделился своим мнением официальный представитель республиканцев в собрании Стефан Вири. «Необходимо позволить всем молодым женщинам и молодым мужчинам нашей страны выбирать профессию, не наталкиваясь при этом на гендерные стереотипы», — провозгласила с трибуны Мари-Пьер Риксан, представлявшая законопроект.

Также предусмотрена помощь семьям с одним родителем, потому что в 85% случаев речь идёт о женщинах, которым действительно сложно трудоустроиться. Так, в яслях и других заведениях для их малолетних детей будут зарезервированы места, чтобы облегчить поиск работы. Ещё один пункт законопроекта касается поддержки женщин-предпринимателей: перед Государственным инвестиционным банком поставлена задача поддерживать гендерное разнообразие среди тех, кому он выдаёт ссуды, пишет Le Figaro.