BFM TV: британская оперная труппа уволила половину оркестра для повышения этнического разнообразия

Компания English Touring Opera приняла решение уволить 14 белых музыкантов — половину оркестра, где они проработали 20 лет с самого зарождения оперной труппы, рассказывает BFM TV со ссылкой на британские СМИ. В качестве причины в сопроводительном письме указывалось желание достичь, следуя рекомендациям Совета по делам искусств Англии, «большего этнического разнообразия».
ЛОРА КАЛМЮС, корреспондент BFM TV в Лондоне (Великобритания):Издания задаются вопросом, можно ли говорить о «позитивной дискриминации», или, проще говоря, расизме, потому что, как вы сказали, труппа откажется от услуг 14 своих музыкантов — это почти половина оркестра. Все они белые, в возрасте между 40 и 60 годами. В большинстве своём эти музыканты работали с начала существования этого оркестра, почти 20 лет.
Однако противозаконной является не сама процедура — они работают по временному контракту, который продлевают каждый год. Неприятно поражает отправленное письмо об увольнении: оно возмутило профсоюз музыкантов, потому что компания хочет уделить больше внимания, я цитирую, «большему этническому разнообразию в оркестре и таким образом сформировать более современный оркестр». Директор труппы привёл в оправдание объяснения, что он следовал рекомендациям Совета по делам искусств Англии. Совет в свою очередь возразил, что никогда не требовал отправлять подобное письмо.
Такие события стали тяжёлым ударом для музыкантов, которые только начали постепенно подниматься с колен после нескольких месяцев пандемии.
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