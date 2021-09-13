ST: «изрубить и сжечь» — в Нидерландах королевскую семью призвали отказаться от использования расистской кареты

Сказочного вида карета, изготовленная ещё в конце XIX века, стала в Нидерландах предметом ожесточённых споров вокруг рабства и колониального прошлого страны, пишет The Sunday Times. Как отмечается в статье, недовольство у людей вызвал тот факт, что на ней изображены африканцы, выказывающие уважение своим белым хозяевам. Тысячи людей уже подписали петицию с призывом прекратить использование этой кареты.
Как показывают опросы, голландцы счастливее и обеспеченнее большинства других европейцев, а их правоцентристский премьер Марк Рютте — один из самых популярных лидеров ЕС с огромным опытом управления государством, пишет The Sunday Times. Но, как отмечает издание, на королевство пала тень.
Сказочного вида золотая карета, которую использовали для перевозки короля и королевы Нидерландов во время церемониальных выездов, стала предметом ожесточённых споров вокруг рабства и колониального прошлого страны.
Этот величественный экипаж, построенный для королевы Вильгельмины в 1896 году, вызвал у людей ярость из-за изображённых на ней африканцев в набедренных повязках, выказывающих уважение белым хозяевам.
«Им следует изрубить её на куски и сжечь, — заявила студентка из Амстердама Фенна Хубейк, которая вместе с тысячами своих соотечественников подписала петицию о выводе этой кареты из эксплуатации. — В наши дни это неправильно, что члены королевской семьи ездят в карете, прославляющей порабощение африканцев».
Покрытая позолотой карета, традиционно запрягаемая восемью вороными лошадьми, не использовалась с 2015 года. Тогда на ней провезли короля Виллема-Александра и королеву Максиму на открытие парламента.
Затем карету отправили в мастерскую на ремонт, который обошёлся в €1,5 млн. Потом её выставили в одном из музеев Амстердама. Предполагалось, что она останется там до февраля, а затем будет возвращена в королевский дворец в Гааге для дальнейшего использования. Однако некоторые подозревают, что карета теперь может остаться в музее.
Как отмечает The Sunday Times, споры по поводу колониального прошлого Нидерландов пока не привели к протестам наподобие тех, что ранее охватили Британию и которые сопровождались сносом памятников. Однако после демонстраций движения «Жизнь темнокожих имеет значение» (Black Lives Matter, BLM) в Голландии также начался процесс переоценки национальных «причуд», например расистской традиции использования блэкфейса для изображения Чёрного Пита, помощника Синтаклааса (нидерландского Деда Мороза. — ИноТВ).
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