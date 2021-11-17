Welt: коронавирус продолжает наступление на Германию — реанимации уже переполнены

Система здравоохранения Германии вновь оказалась на грани коллапса: во многих частях страны в отделениях интенсивной терапии свободными остаются менее 10% коек, сообщает Welt. В некоторых больницах врачи вынуждены откладывать плановые операции на неопределённый срок. По мнению экспертов, если тенденция сохранится, для транспортировки пациентов в больницы, расположенные в других регионах, вскоре могут потребоваться вертолёты.
Уже в течение нескольких недель реаниматологи бьют тревогу: отделения интенсивной терапии переполнены. Пациенты с коронавирусом занимают всё больше коек. Карта портала Intensivregister показывает: в многочисленных земельных районах — здесь они отмечены красным — в отделениях интенсивной терапии свободными остаются лишь менее 10% процентов коек. В районах, отмеченных оранжевым, немногим больше — от 10 до 15%.
Такие клиники, как берлинская «Шарите», откладывают плановые операции на неопределенный срок, чтобы сохранить свободными койки для новых пациентов с острой формой коронавируса. И число пациентов, находящихся в реанимации, растёт всё сильней — сегодня утром это значение достигло 3177.
«Если не преломить эту тенденцию, то мы можем столкнуться с ситуацией, когда нам придётся перевозить пациентов, больных коронавирусом, или других пациентов по всей стране с помощью вертолётов», — предупреждает эксперт СПД по вопросам здравоохранения Карл Лаутербах.
С конца прошлого года в Германии действует так называемый принцип клеверного листа. Для этого вся Германия была разделена на пять регионов. Если больница больше не может принимать новых пациентов, то сначала поиск свободной койки будет производиться внутри того клеверного листа, в котором расположена больница. Если в одном из пяти клеверных листов заняты все койки, пациенты, находящиеся в отделениях интенсивной терапии, переводятся в другой клеверный лист, в другую федеральную землю.
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