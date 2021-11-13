Berliner Zeitung: новые ковидные правила станут большим вызовом для администрации Берлина

Со следующей недели в Берлине начинает действовать правило 2П: посещать рестораны, кино, театры, музеи и общественные мероприятия смогут только привившиеся или переболевшие граждане. Однако, как сообщает Berliner Zeitung, обеспечивающие порядок ведомства настроены скептически: им не хватает персонала ни для того, чтобы контролировать соблюдение новых правил повсеместно, ни для обработки документов в связи с нарушениями защитных мер.

С понедельника посещать рестораны, кино, театры и музеи в Берлине смогут только те, кто привился или переболел коронавирусом, сообщает немецкая Berliner Zeitung. Именно в этом заключается суть правила 2П (2G), не позволяющего посещать общественные места лицам, которые могут предъявить только отрицательный тест ПЦР.

Правило 2П распространяется также на посещение различных мест проведения досуга, таких как сауны, развлекательные центры и игровые залы. На мероприятия на открытом пространстве с более чем 2 тыс. участников (например, на футбол) также будут допускаться только привитые и переболевшие, но не протестированные на коронавирус жители и гости немецкой столицы.

В профсоюзе полиции на эту меру смотрят скептически. По словам его официального представителя Беньямина Ендро, «в любом случае чёткое регулирование 2П лучше, чем прежняя смесь мер, потому что оно создаёт единообразие». В то же время ясно, что ни полиция, ни другие ведомства, следящие за общественным порядком, не смогут обеспечить полномасштабную проверку каждого района города. «По районам скапливаются нарушения ковидных правил, на обработку понадобится несколько месяцев, потому что ни у наружных, ни у внутренних служб нет дополнительных сотрудников», — пояснил Ендро. Самое большее, что можно сделать своевременно, — это выборочный контроль. «С учётом наличествующего штата и ежедневных задач ни один политик тут не должен додуматься до того, чтобы посылать сотни полицейских в рестораны, косметические салоны или метро», — предостерёг представитель профсоюза немецкой полиции.

Как отмечает издание, в Берлине находятся около 9 тыс. гастрономических предприятий, большинство из них — в центральной части города. В службе обеспечения общественного порядка центрального округа, в который входят районы Митте, Тиргартен, Веддинг, Моабит и Гезундбруннен, за контроль отвечают 50 сотрудников. Ещё 15 сотрудников внутренних служб, занимающихся обработкой документов, с марта получили около 18 тыс. обращений в связи с коронавирусом. Сейчас обработки ожидают около 5 тыс. документов. Чтобы с ними разобраться, потребуется порядка десяти месяцев. Сходным образом ситуация выглядит и в других районах Берлина, например, в Шарлоттенбурге-Фильмерсдорфе и Марцане-Хеллерсдорфе.

По словам официального представителя властей района Митте, более высокая плотность контроля невозможна ни с математической точки зрения, ни в плане наличия ответственных кадров. Необходимо призвать посетителей гастрономических и развлекательных заведений избегать посещения мест, владельцы которых не выполняют требования по контролю соблюдения коронавирусных мер, и сообщать о нарушениях через онлайн-приложение в службу обеспечения общественного порядка, чтобы в этих местах можно было целенаправленно провести проверку.

Также совершенно непонятно, каким образом можно контролировать соблюдение коронавирусных правил на рабочем месте. «Мы ждём, какие конкретно новые правила будут приняты и какие законные основания вступят в силу. И тогда мы быстро их реализуем», — пообещала представитель ответственного управления по интеграции, трудоустройству и социальным вопросам.

Союз объединений предпринимателей Берлина и Бранденбурга также настроен скептически. «С нашей точки зрения, ужесточение правил в направлении 2П — это правильный путь, — заявил руководитель ведомства Александер Ширп. — Однако для этого нужно также существенно повысить интенсивность контроля и соблюдать ограничения повсеместно. Правила, которые действуют только на бумаге, ничем не помогут». Например, компании смогут обеспечить наилучшую защиту, если только привитые, переболевшие и протестированные сотрудники будут допускаться на рабочие места. Ширп поддерживает предложение конференции Министерства здравоохранения разрешить работодателю получать сведения о том, что его сотрудники переболели или прошли вакцинацию. Так они смогут лучше реализовать свои внутренние концепции по защите от распространения инфекции.

Ведомства здравоохранения Берлина сейчас сообщают о 2874 заражениях за сутки. Уровень заболеваемости за неделю на 100 тыс. человек составляет 263,4 случая, сообщает Berliner Zeitung.