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Euronews: Еврокомиссия по туризму прогнозирует восстановление отрасли лишь через три года
По прогнозам Европейской комиссии по туризму, достичь «докоронавирусного» уровня и восстановить турсектор удастся лишь к 2024 году. При этом невысокие темпы иммунизации в Восточной Европе и многих других регионах мира могут сильно замедлить восстановление, предупреждают эксперты. Например, в Чехии из-за суровых ограничений потери этой отрасли по сравнению с 2019 годом составили 94%, передаёт Euronews.

Несмотря на заметный рост оборотов туристического сектора, «докоронавирусного» уровня удастся достичь не раньше, чем к 2024 году, — такие выводы содержатся в докладе Европейской комиссии по туризму. 

Рост числа международных авиарейсов сильно ускорился летом — благодаря программам вакцинации государства решили снять многие ограничения. По данным организации, до конца этого года число туристов, прибывающих в Европу, будет в среднем на 60 процентов меньше, чем в 2019-м. 

В то же время Греция открылась для гостей самой первой, ещё в начале года решительно взяла курс на восстановление туризма. И в результате её прогноз — снижение лишь на 19 процентов. Напротив, в Чехии, где власти долгое время поддерживали суровые ограничения, потери по сравнению с 2019 годом составили 94 процента. 

Турсектор не устаёт подчёркивать важность вакцинации. При этом невысокие темпы иммунизации в Восточной Европе и многих других регионах мира могут сильно замедлить восстановление отрасли. 

Дата выхода в эфир 09 ноября 2021 года.

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Euronews Франция Европа
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