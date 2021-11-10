Euronews: Еврокомиссия по туризму прогнозирует восстановление отрасли лишь через три года

По прогнозам Европейской комиссии по туризму, достичь «докоронавирусного» уровня и восстановить турсектор удастся лишь к 2024 году. При этом невысокие темпы иммунизации в Восточной Европе и многих других регионах мира могут сильно замедлить восстановление, предупреждают эксперты. Например, в Чехии из-за суровых ограничений потери этой отрасли по сравнению с 2019 годом составили 94%, передаёт Euronews.
Несмотря на заметный рост оборотов туристического сектора, «докоронавирусного» уровня удастся достичь не раньше, чем к 2024 году, — такие выводы содержатся в докладе Европейской комиссии по туризму.
Рост числа международных авиарейсов сильно ускорился летом — благодаря программам вакцинации государства решили снять многие ограничения. По данным организации, до конца этого года число туристов, прибывающих в Европу, будет в среднем на 60 процентов меньше, чем в 2019-м.
В то же время Греция открылась для гостей самой первой, ещё в начале года решительно взяла курс на восстановление туризма. И в результате её прогноз — снижение лишь на 19 процентов. Напротив, в Чехии, где власти долгое время поддерживали суровые ограничения, потери по сравнению с 2019 годом составили 94 процента.
Турсектор не устаёт подчёркивать важность вакцинации. При этом невысокие темпы иммунизации в Восточной Европе и многих других регионах мира могут сильно замедлить восстановление отрасли.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласился с мнением России о необходимости обеспечить прямые контакты Евросоюза с Белоруссией по ситуации с миграционным кризисом на границе с Польшей.
Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Председатель клуба болельщиков сборной России Russia United Эдуард Латыпов заявил, что хорватская полиция не позволяет фанатам покидать отель в Сплите накануне отборочного матча чемпионата мира — 2022.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Владислава Жаровцева, Дмитрия Захряпина и Кирилла Антюха выиграл золото в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в Лиллехаммере.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы украинских военнослужащих уничтожить «так называемых мигрантов» на белорусско-польской границе, если они предпримут попытку прорыва на территорию Украины.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал о своём отношении к тому, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не выходил биться с флагом России.
Россия и Белоруссия подписали контакты, предусматривающие поставки белорусской стороне истребителей, вертолётов, средств ПВО и прочих видов оружия, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном.
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко высказался о позиции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова по поводу украинских игроков, выступающих в России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.