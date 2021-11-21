Der Spiegel: в Вене 35 тысяч человек вышло на протест против карантина

Митинг в Вене против карантина и обязательной вакцинации собрал 35 тысяч человек, сообщает Der Spiegel, ссылаясь на данные австрийской полиции. Издание отмечает, что в демонстрации принимали участие представители неонацистского движения и прочих праворадикальных организаций.

На фоне растущего уровня заражений коронавирусом правительство Австрии ввело в стране жёсткий карантин, а также анонсировало введение обязательной вакцинации с 2022 года, пишет Der Spiegel.

Тысячи австрийских граждан выступили с протестом против таких мер, сообщает издание. Согласно данным полиции, демонстрация против карантина в Вене собрала 35 тыс. человек. Один из официальных представителей венских стражей правопорядка заявил, что атмосфера на демонстрации была «накалённой».

Как пишет Der Spiegel, протестующие всё время скандировали слово «свобода». Кто-то из участников нёс плакаты с лозунгами «нет вакцинации», «довольно значит довольно» и «долой фашистскую диктатуру». По данным австрийских СМИ, среди протестующих были замечены участники неонацистских группировок и других праворадикальных движений.

Несколько человек было задержано полицией, сообщает издание: одной из причин задержания было несоблюдение антикоронавирусных мер. Как отмечает Der Spiegel, к протестам, помимо прочих, призывала ультраправая Австрийская партия свободы (АПС). Лидер партии Герберт Кикль, сам находящийся на карантине, записал видеообращение к участникам протеста.

Перед митингом противники вакцинации распространяли в соцсетях теории заговора о «тайных мероприятиях по вакцинации», организованных правительством, пишет Der Spiegel. К примеру, в соцсетях распространили слух о том, что митингующих могут поливать «жидким Пфайзером» с вертолётов.