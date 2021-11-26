ABC News: продовольственные банки США в кризисе — в этом году каждый восьмой американец ложится спать голодным

Экономические последствия пандемии в США не миновали продовольственные банки: из-за мощнейшей инфляции и перебоев с поставками им становится всё труднее закупаться едой, передаёт ABC News. А тем временем посетителей такие банки по всё тем же причинам видят всё больше и больше: по некоторым данным, в этом году недоедает уже каждый восьмой американец.

Пункты раздачи продуктов питания едва поспевают за ростом спроса на их услуги — ведь из-за пандемии и рекордной инфляции всё больше американцев испытывают нужду. По данным организации Feeding America, в этом году голодными ложатся спать 42 миллиона американцев — то естькаждый восьмой житель страны.

В некоторых районах страны лишения ощущаются ещё сильнее.

РЕДЖИ ЯНГ, сотрудник продовольственного банка округа Аламида, Калифорния: Судя по тому, что мы наблюдаем, наши услуги могут понадобиться приблизительно каждому четвёртому жителю округа Аламида. Нам приходится очень стратегически подходить к закупкам продуктов.

В пищевом банке Окленда говорят, что стоимость семи ключевых категорий необходимых ему продуктов за месяц увеличилась на 60 тысяч долларов — из-за этого вместо индеек на праздники в этом году закупили кур. Другие продовольственные банки раздают посетителям подарочные карты супермаркетов, так как индейка либо слишком дорога, либо недоступна.

Цены на продукты по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 3 процента, а в следующем году, как ожидается, вырастут ещё на 2,5 процента. Ещё сильнее осложняют ситуацию экстремальные погодные условия, которые бьют по урожаям по всей стране, а также проблемы с цепочками поставок. Так, запасы консервов из-за недостатка контейнеров застряли за рубежом.

УИЛКЕН ЛУИ, сотрудник продовольственного банка округа Аламида, Калифорния: Раньше я размещал заказ, и он через шесть недель приходил. Но, посмотрев на те тренды, которые сейчас закрепились и в плане доставки, и в плане пробок в портах, я стал брать запас по времени побольше — недель восемь-девять.

Но добровольцам эти препятствия не помеха. В Северной Каролине в минувшую среду игроки хоккейной команды «Кэролайна Харрикейнс» помогли раздать нуждающимся людям одну тысячу индюшачьих тушек.

ЖЕНЩИНА: Вы мне праздник прямо устроили! Я такая довольная, такая довольная!

А в Индиане ребята из школьной команды по американскому футболу вместе с другими добровольцами ходили по домам и раздавали еду.

ДУЭЙН БРАУН, тренер по американскому футболу старшей школы Уоррен Сентрал: Как тренер я хочу, чтобы мои ребята помогали соседям и стремились стать лучше. Надеюсь, они у меня этому научатся.

АНДРЕА ФУДЖИ, корреспондент ABC News: Между тем продовольственные банки сталкиваются ещё с одной проблемой — там говорят, что в этом году им жертвуют меньше продуктов, чем раньше, ведь люди пытаются сами запастись едой для себя и родных. Мона, Эндрю?

Спасибо вам, Андреа!

Дата выхода в эфир 25 ноября 2021 года.