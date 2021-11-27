DT: неприятно, но жить можно — новый штамм коронавируса беспокоит британских врачей куда меньше «дельты»

Штамм коронавируса «дельта» представляет для Великобритании большую угрозу, чем новая мутация COVID-19, получившая название «омикрон», пишет The Daily Telegraph со ссылкой на мнение главврача Англии Криса Уитти. По мнению врачей, хотя новый штамм может оказаться устойчивым к вакцинам, не исключено, что в итоге он будет вызывать лишь «насморк и головные боли».

Штамм коронавируса «дельта» представляет для Великобритании большую проблему, чем новая мутация COVID-19, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на заявление главного врача Англии профессора Криса Уитти. С подобным утверждением он выступил на фоне растущих опасений в мире по поводу нового варианта вируса, который получил название «омикрон».

Тем не менее, по его словам, британские министры поступили правильно, приняв «предупредительные» меры на границе, чтобы замедлить распространение нового штамма в Великобритании.

Однако Уитти предупредил, что любая попытка ввести «более жёсткие ограничения» может привести к утрате поддержки общества, отметив также, что властям стоит сосредоточиться на более злободневных угрозах.

С подобным заявлением он выступил на фоне роста опасений насчёт нового штамма, которые привели к падению мировых фондовых рынков. В частности, лондонский индекс FTSE 100 упал на 3,6% (самое большое падение более чем за год), в то время как европейские рынки понесли ещё большие потери, так как «омикрон» представляет для Европы большую угрозу из-за низких показателей вакцинации. В частности, немецкий Dax потерял 4,2%, в то время как французский Cac 40 — 4,8%.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что появление штамма B.1.1.529, или «омикрона», выглядит тревожно. При этом случаи заболевания новой версией коронавируса уже зафиксировали в Израиле и Бельгии. Кроме того, учёные не исключают, что большое количество мутаций этого штамма может привести к тому, что он будет устойчив к вакцинам.

Однако другие эксперты попытались успокоить общественность, а один оксфордский учёный отметил, что новый штамм — «это не Судный день».

По мнению профессора Уитти, куда большую проблему представляют уже существующие штаммы, в то время как распространение «дельты» — это «главный вопрос, которым нужно заняться до Рождества».

«Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые варианты... но мы многого не знаем, и я думаю, в спекуляции вдаваться пока не стоит», — сообщил он.

Отвечая на призывы некоторых британских учёных ввести план Б, подразумевающий ряд серьёзных ограничений, профессор Уитти отметил: «На данный момент меня больше всего беспокоит то, что, если в какой-то момент нам понадобится пойти на какие-то жёсткие меры, будь то в целях борьбы против нового штамма или же просто на более позднем этапе, сможем ли мы тогда убедить людей пойти за нами?»

При этом советник британского правительства по вакцинации Джон Белл заявил, что в конечном счёте может получиться так, что новый штамм будет вызывать лишь «насморк и головные боли» у тех, кто успел вакцинироваться.

При этом Белл отметил, что даже если «омикрон» будет устойчив к антителам, он вряд ли сумеет избежать воздействия Т-лимфоцитов и других элементов иммунной системы, которые защищают человека от огромного количества заболеваний.

«Это может быть очень заразный вирус, который будет распространяться повсюду и причинять массу неприятностей, вызывая насморк и головные боли, которые, однако, не станут причиной для госпитализации. По правде говоря, как мне кажется, жить с этим можно», — подытожил он.