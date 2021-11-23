Сделай прививку и выиграй дом: N-TV о попытке стимулировать вакцинацию в Австрии

Австрийский телеканал ORF объявил о проведении лотереи, принять участие в которой сможет каждый совершеннолетний гражданин, сделавший прививку от коронавируса в период с 1 октября по 20 декабря, пишет N-TV. Сообщается, что участники могут выиграть дом, телевизор, электромобиль и многие другие призы.
Австрийский телеканал ORF намерен подтолкнуть сомневающихся граждан к вакцинации с помощью лотереи, пишет N-TV. Сообщается, что принять в ней участие сможет любой проживающий в Австрии гражданин в возрасте от 18 лет, который сделает прививку от коронавируса во временной промежуток с 1 октября до 20 декабря. В числе призов значатся готовый дом для одной семьи, телевизор и электромобиль.
Всего же будут разыграны тысячи разнообразных призов, сообщает издание: шансы на выигрыш будут у каждого, кто сделает прививку в указанное время. При этом не имеет значения, будет ли это первая доза вакцины или же ревакцинация. Победители будут объявлены в канун Рождества в эфире телеканала ORF.
Пока же ORF намерен использовать свою платформу для того, чтобы призвать людей участвовать в лотерее и вакцинироваться, пишет N-TV. По словам гендиректора ORF Александера Врабетца, информирования и объяснения не всегда хватает для того, чтобы донести важность вакцинации в борьбе с пандемией до населения. Он отметил, что лотерея станет «дополнительной мотивацией» для желающих сделать прививку.
Издание напоминает, что с понедельника в Австрии действует всеобщий карантин, введённый из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировали заявление российского министра обороны Сергея Шойгу об отработке лётчиками США тактики применения крылатых ракет.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли во время телефонного разговора обсудили вопросы, «вызывающие озабоченность». Об этом заявили в Пентагоне.
Суммарный объём строительства торговых центров в конце 2021 года в России (за исключением Москвы) может достичь 644,8 тыс. кв. м, что на 88% превысит аналогичный показатель 2020-го, говорится в данных аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank.
Еврокомиссия предложила создать механизм введения ограничений против компаний, причастных к доставке мигрантов к границам Евросоюза. Об этом говорится в пояснениях к предложенным ЕК мерам в связи с миграционным кризисом.
Чехия готова отправить военных или полицейских для помощи Польше в решении миграционного кризиса. Об этом заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш по завершении саммита глав правительств стран «вишеградской группы».
Суд в Перми приговорил 72-летнего пенсионера к шести годам колонии строгого режима за перерезание троса промышленным альпинистам во время ремонта фасада здания. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал новые санкции Минфина США против компании и судна за причастность к «Северному потоку — 2» в соответствии с законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESA).
Американский режиссёр и продюсер Оливер Стоун в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи прокомментировал решение президента США Джо Байдена отложить обнародование документов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди из-за ситуации с коронавирусом.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой, главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, заявили в российском Минобороны. Военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности.