Сделай прививку и выиграй дом: N-TV о попытке стимулировать вакцинацию в Австрии

Австрийский телеканал ORF объявил о проведении лотереи, принять участие в которой сможет каждый совершеннолетний гражданин, сделавший прививку от коронавируса в период с 1 октября по 20 декабря, пишет N-TV. Сообщается, что участники могут выиграть дом, телевизор, электромобиль и многие другие призы.

Австрийский телеканал ORF намерен подтолкнуть сомневающихся граждан к вакцинации с помощью лотереи, пишет N-TV. Сообщается, что принять в ней участие сможет любой проживающий в Австрии гражданин в возрасте от 18 лет, который сделает прививку от коронавируса во временной промежуток с 1 октября до 20 декабря. В числе призов значатся готовый дом для одной семьи, телевизор и электромобиль.

Всего же будут разыграны тысячи разнообразных призов, сообщает издание: шансы на выигрыш будут у каждого, кто сделает прививку в указанное время. При этом не имеет значения, будет ли это первая доза вакцины или же ревакцинация. Победители будут объявлены в канун Рождества в эфире телеканала ORF.

Пока же ORF намерен использовать свою платформу для того, чтобы призвать людей участвовать в лотерее и вакцинироваться, пишет N-TV. По словам гендиректора ORF Александера Врабетца, информирования и объяснения не всегда хватает для того, чтобы донести важность вакцинации в борьбе с пандемией до населения. Он отметил, что лотерея станет «дополнительной мотивацией» для желающих сделать прививку.

Издание напоминает, что с понедельника в Австрии действует всеобщий карантин, введённый из-за роста заболеваемости коронавирусом.