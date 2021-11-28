BFM TV: Южную Африку «наказывают» закрытием границ за появление нового штамма COVID-19

Правительство ЮАР видит в приостановке авиасообщения со многими государствами «наказание» за предупреждение о возникновении нового варианта коронавируса, пишет BFM TV. Власти сожалеют, что за свои достижения в области выявления вирусных мутаций страна получила не похвалу, а «паническую» реакцию со стороны мирового сообщества, которая отбивает желание впредь сообщать о потенциально опасных штаммах.

В Южной Африке считают, что страну несправедливо «наказывают» за появление нового штамма «омикрон», хотя именно её учёные смогли обнаружить этот вариант и быстро предупредить о его возникновении, сообщает BFM TV. В то время как жители ЮАР стали персонами нон грата по всему миру, власти заявили, что им не в чем себя упрекнуть, и осудили всеобщую стигматизацию.

В субботу южноафриканское правительство приравняло приостановку авиасообщения со многими странами к наказанию за передовые геномные технологии, способные в кратчайшие сроки выявить мутации вируса, рассказывает французский телеканал. «За успехи в науке нужно хвалить, а не наказывать», — считают в руководстве страны. Со своей стороны Министерство иностранных дел подчёркивает, что новый вариант болезни обнаружили также в других странах, причём никто из заболевших никак не связан с ЮАР. «Реакция в отношении этих стран радикально отличается от реакции на случаи (заболевания. — ИноТВ) в Южной Африке», — сожалеет внешнеполитическое ведомство в официальном заявлении. В МИД также напоминают, что ВОЗ призывает мировых лидеров «не реагировать импульсивно», а предпочитать «научный подход с учётом фактора риска».

Министерство здравоохранения ЮАР в свою очередь продолжает выступать с критикой «радикальных» и автоматических действий многих стран, которые сразу после объявления о новом штамме закрыли свои границы даже до того, как узнали о его опасности. «Некоторые лидеры ищут козлов отпущения, чтобы решить проблему, которая затрагивает весь мир», — возмущается министр здравоохранения Джо Паахла. По его словам, «паническая» реакция больно ударила по «семьям, секторам путешествий и туризма, предприятиям». Кроме того, она отбивает охоту у других стран рассказывать об обнаружении будущих вариантов коронавируса из-за возможных санкций.

Проживающий в Южной Африке бразильский учёный рассказал французскому информационному сайту, что запрет на поездки за границу «с научной точки зрения не имеет большого смысла» для борьбы с COVID-19. Эксперт напомнил, что Вашингтон ввёл похожие ограничения в отношении Китая в начале пандемии, однако потом в США зарегистрировали гораздо больше заболевших.

Как отмечает в заключение BFM TV, правительство ЮАР также рассчитывает на свои многочисленные преимущества по борьбе с пандемией: широкие возможности для тестирования и строгое соблюдение санитарных протоколов, особенно в общественном транспорте. Хотя число вакцинированных здесь меньше, чем в целом в мире — 23,8% против 54%, — это намного больше, чем в остальных африканских странах. Эти факторы, а также «научное сообщество мирового уровня» должны, по мнению властей, «заверить наших глобальных партнёров, что мы так же хорошо, как и они, справляемся с пандемией».