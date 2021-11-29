Euronews: новый африканский штамм коронавируса стал главной темой совещания G7

На созванном по инициативе Великобритании совещании G7 обсуждается санитарная ситуация в мире после обнаружения в ЮАР нового штамма «омикрон», который был включён ВОЗ в число мутаций COVID-19, вызывающих опасения. И хотя южноафриканские врачи призывают западных коллег не паниковать, всё больше стран ограничивают или останавливают авиасообщение с Африкой после обнаружения у прибывающих оттуда туристов опасного штамма, передаёт Euronews.
Новый штамм коронавируса «омикрон» заявлен главной темой совещания стран «Большой семёрки», созванных Великобританией, председателем «клуба семи», для обсуждения глобальной санитарной ситуации. На днях «омикрон» был включён Всемирной организацией здравоохранения в число штаммов, вызывающих опасения.
В Европу он прибыл из ЮАР. На этом фоне многие страны мира ограничивают или останавливают авиасообщение с этой страной и её ближайшими соседями по континенту. Пока же этот штамм был выявлен как минимум у 13 пассажиров, прилетевших из ЮАР в Нидерланды, где из-за роста случаев заболеваемости коронавирусом власти ещё на прошлой неделе объявили об усилении ограничительных мер.
ХУГО ДЕ ЙОНГЕ, министр здравоохранения Нидерландов: Мы, конечно, встревожены; по мнению ряда экспертов, этот вариант коронавируса может быть более опасным. Вот почему ВОЗ назвала его «вызывающим беспокойство». Мы пока не знаем, как штамм влияет на течение болезни, на иммунитет тех, кто уже перенёс ковид или был привит. Так что мы обеспокоены, но из-за отсутствия достаточной информации не можем сказать, оправдано ли наше беспокойство.
Тем временем южноафриканские медики, столкнувшиеся с новым штаммом, призывают своих зарубежных коллег не паниковать.
АНЖЕЛИКА КОЕТЗИ, председатель Южноафриканской медицинской ассоциации: Симптомы очень слабые, таких пациентов можно прекрасно лечить дома. Пока я не слышала о том, что кому-то из здешних врачей потребовалось переводить пациентов на кислород.
Однако учёным и санитарным властям нужно больше времени. В том числе и на то, чтобы подстегнуть вакцинацию в тот момент, когда сразу в нескольких регионах мира растёт заболеваемость коронавирусом — а с ней и общественное недовольство ограничениями.
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