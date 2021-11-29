NBC: штамм «омикрон» привёл к «транспортному хаосу» по всему миру

Новый штамм коронавируса, зародившийся на юге Африки, распространяется по миру. Многие страны ограничивают транспортное сообщение с ЮАР, стремясь не впустить вариант «омикрон», сообщает NBC News. Как отмечает телеканал, из-за введённых ограничений многие путешественники не могут попасть домой.
Сегодня — транспортный хаос: страны по всему миру спешат не впустить к себе «омикрон».
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Сейчас у нас гонка со временем.
Самые радикальные меры — в Марокко, где были на две недели приостановлены все входящие рейсы. А Израиль теперь закрыл свои границы для всех иностранцев. Эти пассажиры — в числе последних, добравшихся до Тель-Авива до того, как сегодня, в первую ночь Хануки, истёк крайний срок.
РАФ САНЧЕС, корреспондент NBC News: Только что добрались, всего на пару часов раньше?
МУЖЧИНА: Только что добрался. Наш рейс, наверное, один из последних, прибывших до полуночи.
РАФ САНЧЕС: Израильские команды наблюдения будут использовать мобильные данные для отслеживания штамма.
Президент ЮАР защищается: он призывает страны срочно отменить все транспортные запреты.
СИРИЛ РАМАФОСА, президент ЮАР:Эти ограничения совершенно не оправданные, это несправедливая дискриминация против нашей страны.
Тем временем «омикрон» продолжает распространяться по миру.
В Нидерландах сегодня 13 подтверждённых случаев среди пассажиров двух рейсов из ЮАР. Новые случаи также подтверждены в Австралии и Дании — таким образом, список стран продолжает расти. В него уже входят Гонконг, Италия, Германия, Соединённое Королевство и Бельгия.
А в ЮАР застрявшие пассажиры пытаются понять, как им вернуться домой из страны, отрезанной от большей части мира. Генри Уоррен наконец-то нашёл рейс в Соединённое Королевство на четверг.
ГЕНРИ УОРРЕН: Я просто очень скучаю по своим детям, и мои дети скучают по мне. Я просто хочу вернуться домой, к семье.
Как это понятно! Раф сейчас с нами на связи из Тель-Авива. Какие ограничения введены на Хануку?
РАФ САНЧЕС: Сегодня первая ночь Хануки, торжества только что начались. Участники многолюдных мероприятий должны будут предъявлять доказательства вакцинации. Но отменять мероприятия из-за штамма «омикрон» пока не планируется. Кейт?
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