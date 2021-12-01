Newsweek: из-за распространения штамма «омикрон» в Англии вернули масочный режим в транспорте и магазинах

02:08
Террористы совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
01:58
В ЮАР в два раза выросло число новых случаев коронавируса
В Южно-Африканской Республике (ЮАР) за минувшие сутки количество новых случаев заболевания коронавирусом возросло в два раза. Об этом заявили в Национальном институте инфекционных заболеваний.
01:53
Это'О надеется, что Месси получит восьмой «Золотой мяч»
Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О прокомментировал седьмой «Золотой мяч» Лионеля Месси.
01:45
В России приняли закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам
Согласно изменениям в статье 54 Федерального закона «О связи», с 1 декабря россияне могут бесплатно заходить на портал «Госуслуги», сайты госорганов и органов местного самоуправления, а также государственных внебюджетных фондов России.
01:40
Число пострадавших при стрельбе в мичиганской школе выросло до восьми
Число пострадавших при стрельбе в школе города Оксфорд в американском штате Мичиган выросло до восьми. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местное полицейское управление.
01:37
Карпин: сборная России может не только отбиваться, но и играть в футбол
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил шансы национальной команды в стыковом турнире чемпионата мира по футболу 2022 года.
01:24
Россия уступила Дании в отборе женского ЧМ-2023 по футболу
Женская сборной России на выезде потерпела поражение от команды Дании в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2023 года.
01:18
В нескольких российских регионах начала работать система QR-кодов
С 1 декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе Сочи начинает работать система QR-кодов. Об этом информирует РИА Новости.
01:09
«Ювентус» обыграл «Салернитану» в матче Серии А
«Ювентус» в гостях переиграл «Салернитану» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
00:59
Власти Польши пролонгировали запрет посещения территорий на границе с Белоруссией
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объявил о продлении на три месяца запрета на посещение территорий на границе с Белоруссией.
00:52
СМИ: «Аталанта» подпишет новый контракт с Гасперини
Руководство «Аталанты» намерено подписать новый контракт с главным тренером команды из Бергамо Джаном Пьеро Гасперини.
00:49
Сразу три землетрясения зафиксированы у побережья Японии
Сейсмологи зарегистрировали у побережья Японии три землетрясения магнитудой 5,0, 4,9 и 4,6 соответственно. Об этом сообщает Геологическая служба США.
00:33
Украина и Франция согласовали контракт на строительство пяти пограничных кораблей
Украинская компания «Нибулон» и французская OCEA подписали контракт на строительство пяти пограничных кораблей на территории Украины. Об этом информирует пресс-служба МВД Украины.
00:32
Определился возможный соперник России в полуфинале Кубка Дэвиса
Сборная Германии по теннису пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса в Мадриде (Испания).
00:17
Делегация посольства Саудовской Аравии прибыла в Кабул
В афганскую столицу прибыла группа из 14 сотрудников посольства Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД временного правительства Афганистана Абдул Кахар Балхи.
00:14
Зиньковский — о новом контракте: «Крылья Советов» — мой дом, мне здесь комфортно
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал подписание нового контракта с самарским клубом.
23:58
В Орловской области ветром повалило посаженный Тургеневым 198-летний дуб
В Орловской области сильный ветер вырвал с корнем дуб, посаженный Иваном Тургеневым 198 лет назад. Дерево долгое время являлось реликвией музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».
23:55
Лесун рассказал, почему он против замены конкура на сёрфинг, бокс или борьбу
Олимпийский чемпион Александр Лесун высказался об исключении из программы соревнований по современному пятиборью конкура.
23:46
Иосифов забил мяч в дебютном матче за «Вильярреал»
«Вильярреал» нанёс в гостях разгромное поражение «Виктории» в матче 1/64 финала Кубка Испании по футболу.
23:40
Маас призвал НАТО использовать все возможности для начала диалога с Россией
И. о. главы МИД Германии Хайко Маас призвал НАТО использовать все возможности, чтобы вести диалог с Россией. Об этом он написал в Twitter.
23:35
«РБ Спорт»: Кубок «Матч Премьер» по футболу не состоится
Организаторы отказались от проведения выставочного турнира по футболу на Кубок «Матч Премьер» после отказа от участия в нём московского «Спартака».
23:31
Псаки: Россия и США поддерживают связь на высоком уровне
Россия и США поддерживают связь на высоком уровне, однако в настоящее время американская сторона не может объявить о каких-либо предстоящих контактах президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
23:19
В школе американского штата Мичиган произошла стрельба
Три человека погибли и ещё шесть получили ранения в школе города Оксфорд в американском штате Мичиган. Об этом сообщает ABC со ссылкой на представителя полиции.
23:08
CNBC: Маск сообщил о риске банкротства SpaceX
Глава американской компании SpaceX Илон Маск сообщил сотрудникам о риске банкротства из-за кризиса в разработке ракетных двигателей Raptor. Об этом передаёт телеканал CNBC.
23:08
«Аталанта» с Миранчуком разгромила «Венецию» в Серии А
«Аталанта» переиграла с крупным счётом «Венецию» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
23:05
Два самолёта не смогли сесть в Сочи из-за непогоды
Два самолёта, направлявшихся в Сочи, не смогли совершить посадку в аэропорту города и вынуждены были из-за плохих погодных условий приземлиться на запасной аэродром в Краснодаре.
23:00
Госдеп США ввёл визовые ограничения против девяти должностных лиц Кубы
Госдеп США утвердил визовые ограничения для должностных лиц Кубы, в числе которых — представители МВД и вооружённых сил республики, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
22:55
Кокорин сыграл несколько минут за «Фиорентину» впервые с 3 октября
«Фиорентина» нанесла поражение «Сампдории» в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
22:55
На Ставрополье отремонтируют более 100 км дорог в рамках нацпроекта
В Ставропольском крае к концу 2021 года приведут в порядок 107 км дорог в рамках реализации дорожного нацпроекта, сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.
22:52
Лукашенко: «Белавиа» будет летать в Крым, когда это будет нужно Минску
Белорусская авиакомпания «Белавиа» будет выполнять рейсы в Крым, когда это будет нужно Минску, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
22:46
«Одноклассники» в четвёртый раз вручат онлайн премию за лучший российский контент «Самый ОК»
Социальная сеть «Одноклассники» в четвёртый раз проведёт в режиме онлайн церемонию вручения премии за лучший российский контент «Самый ОК». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
22:46
Лесун заявил, что выступает против исключения конкура из программы пятиборья
Олимпийский чемпион Александр Лесун сообщил, что большинство атлетов выступают против исключения конкура из программы соревнований по современному пятиборью и сейчас готовят иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
22:41
Столтенберг заявил о жизненной важности диалога НАТО с Россией
Министры иностранных дел стран НАТО выступили за сохранение жизненно важного диалога с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
22:30
VK запускает новый музыкальный сервис «VK Музыка»
VK запускает новый музыкальный сервис «VK Музыка». Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».
22:28
Выставка «Азбука шедевра» откроется 18 декабря в Подмосковье
Выставка «Азбука шедевра» откроется 18 декабря в подмосковном музее «Новый Иерусалим».
22:25
Врач Асанов рассказал о фруктах, особенно полезных в зимний период
Врач-терапевт Тимур Асанов, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ, рассказал о фруктах, особенно полезных в зимний период.
22:24
Аксёнов: крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на нашей земле
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал планы президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров.
22:23
Терапевт Асанов дал советы метеозависимым людям в период низкого атмосферного давления
Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал, что метеозависимые люди могут при соблюдении ряда правил заметно облегчить своё состояние в сложные с погодной точки зрения дни.
22:22
Автоэксперт Славнов напомнил о важности соблюдения скоростного режима в ветреную погоду
Автоэксперт Дмитрий Славнов предупредил, что в ветреную погоду, которая сопровождается в том числе появлением наледи, важнее всего соблюдать скоростной режим.
22:21
Врач Сорокина дала советы метеозависимым людям
Эндокринолог, диетолог группы компаний «Инвитро» Юлия Сорокина дала советы метеозависимым людям.
22:20
Аэропорт Минеральных Вод принял трёхмиллионного пассажира с начала года
Аэропорт Минеральных Вод принял трёхмиллионного пассажира с начала 2021 года, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
22:20
Карпин вызовет в сборную Захаряна и Тюкавина на стыки
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что игроки московского «Динамо» Арсен Захарян и Константин Тюкавин будут вызваны на матчи стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.
22:19
В Подмосковье рассказали о работе экопунктов
В Московской области собрали более 573 тыс. пластиковых бутылок и более 229 тыс. алюминиевых банок с помощью экопунктов.
22:12
Владимир Бортко поздравил Александра Лыкова с 60-летием
Режиссёр Владимир Бортко поздравил актёра Александра Лыкова с 60-летием.
22:12
НБКИ: средний размер автокредита в России достиг 1,22 млн рублей в октябре
Средний размер выданных кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей в России в октябре 2021 года достиг 1,22 млн рублей, что на 0,2% больше по сравнению с сентябрём 2021 года и на 40% больше по сравнению с октябрём 2020 года.
22:11
Число поездов «Москва-2020» в столичном метро выросло до 85
Число поездов «Москва-2020» в столичном метрополитене выросло до 85.
22:10
Россия и Вьетнам договорились создавать условия для взаимных поставок вакцин
По итогам переговоров президентов России и Вьетнама Владимира Путина и Нгуен Суан Фука между странами достигнуто соглашение о создании условий для взаимных поставок вакцин и прочих медицинских препаратов.
22:10
В Подмосковье откроют более 260 ёлочных базаров
В Московской области откроют более 260 ёлочных базаров в 2021 году.
22:10
В ЯНАО ликвидировали 716 свалок с начала года
В Департаменте природно-ресурсного регулирования Ямало-Ненецкого автономного округа подвели итоги работы за 2021 год.
22:10
Карпин готов сыграть товарищеский матч со сборной Италии
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал возможность проведения товарищеского матча с командой Италии.