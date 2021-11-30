Немецкий эксперт: штамм «омикрон» может быть менее опасен для здоровья

Заболеваемость от штамма «омикрон» может протекать в более лёгкой форме, пишет N-TV, ссылаясь на высказывание эксперта партии СДПГ по здравоохранению Карла Лаутербаха. Политик отметил, что причиной может быть большое количество мутаций внутри нового штамма.
Про новый вариант коронавируса «омикрон» пока мало что известно, пишет N-TV. Эксперт партии СДПГ по здравоохранению Карл Лаутербах отметил наличие возможности, что заболевания от нового штамма будут протекать в более лёгкой форме.
«Это в самом деле было бы досрочным рождественским подарком, если заболеваемость при «омикроне» протекает легче», — написал политик у себя в Twitter. Он отметил, что основанием для такого предположения является большое количество мутаций нового штамма.
Лаутербах также сослался на заявление южноафриканского врача Анджелики Котце, отметившей, что симптомы «омикрона» являются необычными, но само заражение протекает в лёгкой форме.
Как пишет N-TV, конкретно речь идёт о трёх пациентах из ЮАР: двух молодых людях, жаловавшихся на сильную усталость, и ребёнка с температурой и повышенным пульсом. Котце отметила, что ребёнку быстро стало лучше — при этом ни у одного из пациентов не было классических симптомов, вроде потери обоняния или потери вкуса. В основном пациенты жаловались на сильную усталость. Вместе с тем, Котце подчеркнула, что вирус может протекать сложнее у пожилых людей с хроническими заболеваниями.
Сам Лаутербах также призвал к осторожности, пишет издание. Он отметил, что лишь 6% населения юга Африки старше 65 лет, в то же время Германия является европейским лидером по среднему возрасту населения.
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