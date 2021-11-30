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Немецкий эксперт: штамм «омикрон» может быть менее опасен для здоровья

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Заболеваемость от штамма «омикрон» может протекать в более лёгкой форме, пишет N-TV, ссылаясь на высказывание эксперта партии СДПГ по здравоохранению Карла Лаутербаха. Политик отметил, что причиной может быть большое количество мутаций внутри нового штамма.
Немецкий эксперт: штамм «омикрон» может быть менее опасен для здоровья
Reuters

Про новый вариант коронавируса «омикрон» пока мало что известно, пишет N-TV. Эксперт партии СДПГ по здравоохранению Карл Лаутербах отметил наличие возможности, что заболевания от нового штамма будут протекать в более лёгкой форме.

«Это в самом деле было бы досрочным рождественским подарком, если заболеваемость при «омикроне» протекает легче», — написал политик у себя в Twitter. Он отметил, что основанием для такого предположения является большое количество мутаций нового штамма.
 
Лаутербах также сослался на заявление южноафриканского врача Анджелики Котце, отметившей, что симптомы «омикрона» являются необычными, но само заражение протекает в лёгкой форме.
 
Как пишет N-TV, конкретно речь идёт о трёх пациентах из ЮАР: двух молодых людях, жаловавшихся на сильную усталость, и ребёнка с температурой и повышенным пульсом. Котце отметила, что ребёнку быстро стало лучше — при этом ни у одного из пациентов не было классических симптомов, вроде потери обоняния или потери вкуса. В основном пациенты жаловались на сильную усталость. Вместе с тем, Котце подчеркнула, что вирус может протекать сложнее у пожилых людей с хроническими заболеваниями.
 
Сам Лаутербах также призвал к осторожности, пишет издание. Он отметил, что лишь 6% населения юга Африки старше 65 лет, в то же время Германия является европейским лидером по среднему возрасту населения. 
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