WSJ: США введут новые санкции в рамках «саммита за демократию»

На следующей неделе США объявят о введении санкций против иностранных чиновников и других лиц, обвиняемых в коррупции и серьёзных нарушениях прав человека, передаёт The Wall Street Journal. Администрация президента Джо Байдена надеется убедить принять аналогичные меры представителей правительств более чем 100 стран в рамках в рамках «саммита за демократию».

Министерство финансов США на следующей неделе объявит о введении новых санкций в рамках «саммита за демократию», который состоится 9—10 декабря в формате видеоконференции под эгидой администрации президента Джо Байдена, сообщает The Wall Street Journal.

В Вашингтоне не уточнили, кого конкретно затронут ограничения, однако указали, что они коснутся чиновников иностранных правительств и других людей, обвиняемых в коррупции и нарушении прав человека. Как отмечает WSJ, американские законодатели и неправительственные активисты призывают направить санкции против российских олигархов, китайских чиновников и представителей Ирана.

«В течение недели казначейство предпримет ряд действий для обозначения лиц, которые занимаются злонамеренной деятельностью, подрывающей демократию и демократические институты по всему миру, включая коррупцию, репрессии, организованную преступность и серьёзные нарушения прав человека», — заявил анонимный источник издания.



По словам источников, Вашингтон считает санкции важным инструментом в усилиях администрации Байдена по стимулированию «демократического обновления» по всему миру. При этом приоритетное внимание будет уделяться координации международных действий для обеспечения эффективности ограничительных мер. Так, на саммите представители американской администрации надеются убедить принять аналогичные меры представителей правительств более чем 100 стран.

Кроме того, как сообщает WSJ, Минфин планирует ликвидировать лазейки в законодательстве, позволяющие коррумпированным чиновникам использовать американский рынок недвижимости, а также в целом повысить прозрачность корпоративной собственности.



По словам Дэниела Фрида, бывшего дипломата Госдепартамента, который разработал несколько санкционных политик администрации бывшего президента Барака Обамы, Белый дом считает борьбу с коррупцией важным элементом возрождения демократии. При этом «саммит за демократию» эксперт называет отличной возможностью расширить число стран, координирующих действия против коррупции и нарушений прав человека.

«Это может выглядеть как принятие другими странами версий принятого в США закона Магнитского для России и последующего глобального закона Магнитского или даже как создание более широкого механизма для скоординированных многосторонних санкций», — заявил Фрид.

Как напоминает издание, санкции Магнитского предполагают визовые ограничения на въезд в США и замораживание финансовых активов, находящихся под юрисдикцией страны, а также осложнение финансовых операций и сделок с недвижимостью за рубежом.