Вести: украинцев будут наказывать за «отрицание российской агрессии»

Украинский кабинет министров одобрил два законопроекта, в которых устанавливается ответственность за «отрицание вооружённой агрессии России против Украины». «Вести» выяснили, за что конкретно намерены наказывать и коснётся ли это рядовых граждан, если в кухонном разговоре кто-то ненароком преступит букву закона.

9 декабря кабинет министров Украины одобрил два законопроекта, касающиеся нацбезопасности. В них усиливается ответственность за «отрицание вооружённой агрессии России против Украины». «Вести» разобрались, за что конкретно намерены наказывать и коснется ли это рядовых граждан, если, к примеру, в кухонном разговоре кто-то ненароком преступит букву закона.

Проект закона предусматривает наказание за такие высказывания, в которых публично отрицаются «вооружённая агрессия России против Украины, временная оккупация Россией украинской территории и попытки России легализировать и легитимизировать аннексию Крыма* и Донбасса».

Последний пункт вовсе приравнивается к надругательству над «жертвами развязанной Россией агрессивной войны против Украины», считается «унижением достоинства украинского народа» и, как отмечается в проекте, «тянет установленные законом правовые последствия». Карать за высказывания будут деньгами: штраф за отрицание агрессии составит 17 – 34 тыс. гривен, а для рецидивистов он увеличивается до 34 – 51 тыс. гривен.

Примечательно, что под «публичным отрицанием» законодатели понимают обращение минимум к двум лицам, то есть, если кто-нибудь донесёт на крамолу в высказываниях после беседы «на троих», ответственность также наступит. В числе каналов распространения нехороших идей называют «в основном, но не исключительно» публикации в прессе, выступление по радио, на ТВ или в других СМИ. То же касается постов в соцсетях, плакатов и листовок. Порицается и подчёркивается именно политический характер подобных высказываний.

«Правительство усиливает ответственность за отрицание агрессии для публичных лиц», — уточнил в своем Telegram-канале премьер Денис Шмыгаль.

По мнению автора материала, это очень важный момент: за отрицание и «легитимизацию» будут наказывать не всех подряд, а только тех, кто подходит под законодательное определение «национальные и иностранные публичные деятели», «политически значимые лица» и «лица, уполномоченные на выполнение функций государства и местного самоуправления», то есть «под колпак» попадут все чиновники, депутаты, мэры и депутаты местных советов, политики без «прописки» в Верховной раде. При желании можно считать публичными деятелями и экспертов: политологов, историков, журналистов.