ЛБ: Турчинов считает, что переговоры Зеленского с Путиным станут предательством украинцев

Бывший секретарь СНБО Украины, руководитель центрального штаба партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов считает, что в Кремле понимают только позицию силы, поэтому переговоры с Владимиром Путиным будут предательством и унижением. Как пишет «Левый берег», политик добавил, что украинцы не позволят Зеленскому провести «договорняк» с российским президентом, и призвал украинские демократические оппозиционные силы объединиться и создать совместный штаб для легитимной смены власти.

Владимир Зеленский так и не осознал, что в Кремле понимают только позицию силы, считает бывший секретарь СНБО Украины, руководитель центрального штаба партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов. Как пишет «Левый берег», Турчинов призвал украинские демократические оппозиционные силы объединиться и создать совместный штаб для легитимной смены власти.

Политик добавил, что «договорняк» с Путиным не пройдёт, потому что украинцы этого не позволят.

«Украинцы на передовой сегодня обеспечивают безопасность государства. Настоящие патриоты сегодня являются щитом, через который не переступит Путин. Это никак не может понять Зеленский», — отметил Турчинов.

«Украинцы не голосовали за тотальную коррупцию, за авторитаризм, не голосовали за ложь. За измену украинцы не голосовали, которую Зеленский хочет продвинуть из-за переговоров с Путиным. Именно это предательство, это унижение», — сказал Турчинов.

«Именно поэтому нужно определиться, что делать с этой властью. Необходима полная её перезагрузка, и начать следует с досрочного прекращения полномочий парламента и избрания новой Верховной рады. Мы это будем делать в соответствии с Конституцией, украинскими законами и правом», — добавил политик.

По словам Турчинова, для того, чтобы навести порядок в стране и защитить её, необходимо главное — единение нации.

«Начать путь к этому единению мы должны, продемонстрировав единство оппозиционных демократических, патриотических сил. Настало время создания координационного совета объединённой оппозиции», — подчеркнул Александр Турчинов.