ЛБ: Турчинов считает, что переговоры Зеленского с Путиным станут предательством украинцев
Владимир Зеленский так и не осознал, что в Кремле понимают только позицию силы, считает бывший секретарь СНБО Украины, руководитель центрального штаба партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов. Как пишет «Левый берег», Турчинов призвал украинские демократические оппозиционные силы объединиться и создать совместный штаб для легитимной смены власти.
Политик добавил, что «договорняк» с Путиным не пройдёт, потому что украинцы этого не позволят.
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