24 канал: Киев попросил Вену признать за Украиной европейскую перспективу

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква во время видеоконференции с советником по внешней и европейской политике канцлера Австрии призвал Вену присоединиться к кругу стран, уже заключивших декларацию о признании европейской перспективы Украины. Как передаёт «Телеканал новин 24», Киев также проинформировал австрийскую сторону о предложенных президентом Владимиром Зеленским путях выхода из энергетического кризиса в Европе.
Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква во время видеоконференции с советником по внешней и европейской политике канцлера Австрии Барбарой Каудель-Йенсен заявил, что усилия Украины направлены на усиление интеграции во внутренний рынок ЕС. Как передаёт «Телеканал новин 24», он также отметил усиление практического сотрудничества стран — участниц Ассоциированного трио с Европой.
«Собеседники подробно обсудили усилия Украины, направленные на признание европейской перспективы нашего государства. Игорь Жовква призвал австрийскую сторону присоединиться к кругу стран, уже заключивших соответствующие двусторонние декларации с Украиной», — отметили в офисе украинского президента.
Как отмечает канал, уже пять стран Европейского союза подписали декларации о признании европейской перспективы Украины. Среди них Польша, страны Прибалтики, а также Словакия.
Во время беседы стороны также уделили значительное внимание последним вызовам безопасности, в частности, скоплению войск России вдоль украинских границ, а также ситуации на белорусско-польской границе и ее последствиям для стран ЕС и Украины.
Кроме этого, Игорь Жовква подробно проинформировал Барбару Каудель-Йенсен о предложенных президентом Владимиром Зеленским путях выхода из энергетического кризиса в Европе.
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