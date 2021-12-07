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Вести: мэра Полтавы внесли в базу «Миротворца» за слова о братоубийственной войне в Донбассе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Мэр Полтавы попал в базу сайта «Миротворец», который публикует личные данные украинцев с якобы пророссийской позицией. Как передают «Вести», ранее политик заявил, что в Донбассе «брат идёт на брата». Также, по его мнению, на востоке Украины воюют две сверхдержавы: Россия и США.
Вести: мэра Полтавы внесли в базу «Миротворца» за слова о братоубийственной войне в Донбассе
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Сайт «Миротворец», который публикует личные данные украинцев с якобы пророссийской позицией, внёс в свою базу мэра Полтавы Александра Мамая. Как пишут «Вести», поводом к этому стало его высказывание о братоубийственной войне в Донбассе. 

«Миротворец» назвал политика «пособником террористов и российских оккупантов».

«Пособник террористов и российских оккупантов; распространение кремлёвской пропаганды; участие в актах гуманитарной агрессии против Украины; участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины», — сказано в карточке на Мамая.
 
Как напоминает издание, ранее в интервью Александр Мамай сказал, что в Донбассе «брат идёт на брата». Также, по его мнению, на востоке Украины воюют две сверхдержавы: Россия и США. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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