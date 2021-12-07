Вести: мэра Полтавы внесли в базу «Миротворца» за слова о братоубийственной войне в Донбассе

19:10
Рождественская гонка по биатлону отменена из-за коронавирусных ограничений в Германии
Организаторы Рождественской гонки по биатлону, которая должна была пройти на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхен (Германия), сообщили об отмене турнира из-за антикоронавирусных ограничений.
19:10
В Белоруссии назвали страны, против которых вводится продовольственное эмбарго
В ответ на санкции Белоруссия с 1 января 2022 года запрещает ввоз на территорию республики ряда продовольственных товаров из стран Евросоюза, Великобритании, США и Канады.
19:09
Страны Балтии начали переговоры об увеличении импорта электроэнергии из России
В Прибалтике приступили к переговорам об увеличении импорта электроэнергии из России и Белоруссии.
19:07
В Мордовии полицейского наградят за спасение провалившегося под лёд ребёнка
За спасение ребёнка, провалившегося под лёд озера Савино в Мордовии, наградят полицейского Владимира Пятыркина.
19:05
Психолог Мелёхин рассказал, как бороться с джетлагом
Алексей Мелёхин, кандидат психологических наук, сомнолог, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, рассказал, как бороться с джетлагом — синдромом смены часового пояса.
19:02
Бастрыкин запросил оперативный доклад по делу о стрельбе в московском МФЦ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад по делу о стрельбе в московском многофункциональном центре, в результате которой погибли два человека и четверо пострадали.
19:00
Проект Russia Beyond «Россия: 85 приключений» стал лауреатом «Премии Рунета — 2021»
Проект онлайн-медиа Russia Beyond «Россия: 85 приключений» стал лауреатом «Премии Рунета — 2021» в номинации «Развитие внутреннего туризма».
19:00
Актёр Комаров: женская сборная России по биатлону — это просто стыд
Российский актёр театра, кино и телевидения Олег Комаров поделился впечатлениями от выступления женской сборной России по биатлону в эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
18:53
Невролог Струценко объяснила опасность приёма обезболивающих
Приём обезболивающих препаратов может привести к заболеваниям печени и желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила Алла Струценко, кандидат медицинских наук, врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН.
18:51
Опубликовано видео допроса задержанного в Ярославской области подростка-анархиста
В распоряжении RT оказалось видео допроса подростка-анархиста, которого задержали в Ярославской области по подозрению в изготовлении взрывчатого вещества и подготовке резонансных акций в регионе.
18:48
Богалий считает, что каждый биатлонист сборной России сам виноват в своей неудаче
Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий оценила выступление сборной России по биатлону на первых двух этапах Кубка мира.
18:45
Избившая малолетнюю дочь жительница Казани признала вину
Жительница Казани, подозреваемая в нанесении побоев своей полуторагодовалой дочери, признала вину и раскаялась.
18:44
Правительство России выделило более 350 млн рублей на детские выплаты в Удмуртии
Правительство России дополнительно выделило 351,2 млн рублей для ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет в Удмуртии.
18:43
Кандидат медицинских наук Маслиев рассказал, как оценить состояние заболевшего COVID-19
Кандидат медицинских наук, Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины Европейского медицинского центра, основатель Фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», рассказал об исследованиях, с помощью которых можно оценить состояние заболевшего COVID-19 при лечении на дому.
18:42
Профессор Сафонов рассказал, как обезопасить себя при трудоустройстве
Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, как обезопасить себя при трудоустройстве.
18:41
В Симферополе побит температурный рекорд 13-летней давности
В Симферополе 7 декабря 2021 года был побит температурный рекорд 13-летней давности.
18:41
В Тверской области объявили «жёлтый» уровень опасности из-за снегопада
В Тверской области из-за снегопадов и неблагоприятных погодных условий объявили «жёлтый» уровень опасности.
18:40
Байден заявил, что надеется на очную встречу с Путиным в будущем
Президент США Джо Байден в начале видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным выразил надежду на скорый личный контакт.
18:36
Врач заявил, что операция раненной при стрельбе в МФЦ в Москве девочки прошла успешно
Операция раненной при стрельбе в московском МФЦ девочки прошла успешно, выписка ожидается к концу недели. Об этом заявил главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.
18:32
Отец Ферстаппена: Макс не будет выбивать Хэмилтона с трассы ради победы
Йос Ферстаппен, отец пилота команды «Формулы-1» Red Bull Макса Ферстаппена, рассказал о соперничестве сына с гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном.
18:25
Путин поручил обеспечить рост реальных доходов россиян на 2,5% в 2022 году
Президент России Владимир Путин заявил, что в следующем году необходимо добиться роста реальных доходов россиян на 2,5%.
18:25
Инфекционист Жемчугов: омикрон-штамм коронавируса менее опасен, чем «дельта»
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что омикрон-штамм коронавируса менее опасен, чем вариант «дельта».
18:23
В РФС заявили, что камеры на матче ЦСКА — «Зенит» были отключены не хакерами
Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Игорь Каменской назвал причину отключения камер на стадионе «ВЭБ Арена» во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Зенит» (0:2).
18:21
Белоруссия вводит продовольственное эмбарго в ответ на санкции Запада
Белоруссия в качестве ответной меры на санкции стран Запада вводит продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров из стран, которые проводят недружественную по отношению к Минску политику.
18:14
Правительство выделило средства на строительство Вознесенского тракта в Казани
Правительство России выделило более 1,8 млрд рублей на строительство первого этапа Вознесенского тракта в Казани.
18:12
Председатель совета директоров «Уфы» опроверг информацию о конфликте со «Спартаком»
Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал возможный конфликт со «Спартаком».
18:10
Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи.
18:08
«VK Звонки» запустили собственную AR-технологию замены фона в веб-версии
Платформа «VK Звонки» запустила собственную AR-технологию замены фона в веб-версии. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».
18:08
В Нижнем Новгороде начался финал всероссийского туристского конкурса «Диво России»
В Нижнем Новгороде стартовал финал VIII Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России — 2021». Об этом сообщает ИА «Время Н».
18:07
С 2022 года в Тюменской области вступят в силу новые правила оформления больничных
В Тюменской области 1 января 2022 года вступят в силу новые правила назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Тюменского регионального отделения ФСС.
18:07
В Тюмени рассказали об эффективности системы «Безопасный город»
Система «Безопасный город» повысила раскрываемость преступлений в Тюменской области. Об этом сообщает Вслух.ру со ссылкой на замначальника УМВД России по региону Булата Хайруллина.
18:06
В Качканаре создали центр по раннему выявлению онкозаболеваний
В Качканаре создали диагностический центр по раннему выявлению онкозаболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы.
18:05
В Татарстане за год выдали более 54 тысяч ипотечных кредитов
С начала 2021 года жителям республики Татарстан предоставили более 54,8 тыс. ипотечных кредитов. Об этом заявил управляющий региональным отделением Центробанка России Марат Шарифуллин.
18:05
В Мурманске 8 декабря наградят активных волонтёров региона
Активных волонтёров, победителей конкурса «Доброволец года» Мурманской области и финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ, наградят в Мурманске 8 декабря.
18:03
В Томской области наградили победителя конкурса «Педагог года — 2021»
В Томской области воспитатель центра помощи детям «Росток» Мария Григорьян победила в конкурсе «Педагог года — 2021».
18:03
В честь Года науки и технологий выпустили музыкальный альбом «Звуки науки»
Министерство науки и высшего образования России совместно с аудио-продакшен-студией Monoleak выпустили музыкальный альбом «Звуки науки» в честь Года науки и технологий.
18:01
СК показал видео с места стрельбы в МФЦ в Москве
Следственный комитет опубликовал видео с места стрельбы в МФЦ в Москве.
18:01
Жители Ижевска сыграли в хоккей на валенках в рамках всероссийского марафона
Ижевск стал столицей Всероссийского марафона дворового хоккея, к которому присоединились более 30 городов страны.
18:00
Мейтин прокомментировал информацию об уходе в отпуск с последующим увольнением
Директор по безопасности Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин отреагировал на информацию о своём уходе в отпуск с последующим увольнением.
17:57
Путин призвал обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил о необходимости обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4% в следующем году.
17:56
Назарбаев заявил, что ЕАЭС и ШОС в будущем могли бы объединиться
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в будущем Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) могли бы объединиться в одну структуру.
17:50
В Нижегородской области рассказали о ситуации с ОРВИ и COVID-19 в школах и детсадах
В Нижегородской области к началу декабря частично или полностью закрылись на карантин по ОРВИ и коронавирусу 16% школ и детских садов. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
17:47
Спасатели подняли на поверхность тела 13 погибших при аварии на «Листвяжной»
Тела 13 человек, погибших при аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, подняты на поверхность. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
17:47
Радимов о матче «Зенит» — «Челси»: результат довлеть уже не будет
Бывший капитан «Зенита», а ныне главный тренер второй команды питерцев Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».
17:45
Суд на Украине разрешил задержание Поклонской по делу о госизмене
Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене.
17:43
Специалист Щапков дал советы по уходу за обувью в зимний период
Эксперт по специализированной косметике Денис Щапков дал советы по уходу за обувью в зимний период.
17:41
В Госдуме поддержали планы компенсировать высокую инфляцию пенсионерам
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление главы Минтруда Антона Котякова о том, что министерство подготовило предложения по дополнительной компенсации высокой инфляции пенсионерам.
17:38
Стрелявшему в московском МФЦ назначат психиатрическую экспертизу
Мужчине, устроившему стрельбу в московском многофункциональном центре назначат психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил Следственный комитет.
17:37
Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов
Роспотребнадзор с 8 декабря сокращает срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 часов до 48.
17:30
Глава МВД представит к госнаграде полицейского за задержание стрелявшего в Москве
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде московского полицейского, задержавшего в МФЦ вооружённого злоумышленника.