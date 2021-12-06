Диалог с Путиным ради второго срока: «Вести» выяснили, зачем Зеленский вспомнил о переговорах с Россией

Во время своего выступления в Верховной раде Владимир Зеленский намекнул на новый виток в диалоге с Россией. Как пишут «Вести», эксперты считают, что слова украинского президента были скорее не анонсом будущих переговоров, а попыткой продемонстрировать электорату, что он на это настроен, поскольку перед выборами избиратели захотят услышать от всех кандидатов, среди которых с большой вероятностью будет и Зеленский, о путях установления мира в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной раде 1 декабря намекнул на новый виток в диалоге с Россией.

«Мы боимся признаться сами себе: мы не остановим войну без прямых переговоров», — заявил Зеленский.

Однако, как пишут «Вести», политологи и эксперты полагают, что в ближайшее время диалога не состоится. Как заявил депутат, глава комитета Рады по реинтеграции Донбасса Дмитрий Лубинец, Россия будет говорить с Украиной только тогда, когда будет понимать, что Киев на что-то кардинально влияет.

«Вот, например, если Украина заблокирует сертификацию «Северного потока — 2», тогда Россия выйдет с инициативой о проведении переговоров. В том числе и по режиму прекращения огня», — заявил депутат.

Кроме того, как рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, если Путин согласится на прямые переговоры с Зеленским, он таким образом признает, что Россия фактически является стороной конфликта в Донбассе.

Поэтому, считают политологи, заявление Зеленского с трибуны было, скорее, не анонсом будущих переговоров, а попыткой продемонстрировать электорату, что он на это настроен. Некоторые эксперты даже считывают в этом подготовку к началу предвыборной кампании и выстраиванию основных тезисов для украинцев, которые в 2019-м проголосовали за него как за президента мира.

Очевидно, что вопрос о войне в Донбассе снова будет главным в будущей президентской гонке. По данным социологии, больше половины опрошенных украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе нужно вести переговоры. Перед выборами электорат захочет услышать от всех кандидатов, среди которых с большой вероятностью будет и Зеленский, пути установления мира. Не исключено, что преимущество будет на стороне того, кто предложит более правдоподобный путь и кому поверят.

Эксперты говорят, что назвать выступления Зеленского в Раде началом его предвыборной кампании сложно, хотя политических тезисов для нового срока было достаточно.

«Было много намёков на кампанию Зеленский 2.0 — это и термоаудит, и дороги, и соцвыплаты. И, конечно же, Зеленский понимает, что без диалога с Россией, без формирования у общества надежды на то, что будет решён вопрос войны и мира, переизбраться будет нереально. В своё время Порошенко потерял эту возможность вести диалог. Поскольку этот вопрос был важен многим украинцам, он, по сути, стал одной из причин избрания Владимира Зеленского. Мирные планы, прямые переговоры — он будет об этом постоянно говорить», — считает Руслан Бортник.

Кроме того, сейчас Зеленский будет пытаться отойти от заигрывания с так называемыми патриотами и возвратить симпатии юго-востока. В том числе и с помощью заявлений, что готов принести мир.

«Для Зеленского само продолжение переговоров — это уже достижение своих политических задач на 70 процентов, поскольку это позволяет говорить и внутри страны, и партнёрам, что, мол, совсем скоро будет мир», — говорит эксперт.

Впрочем, только лишь с помощью заявлений о скором мире восстановить авторитет на Востоке будет нелегко. Потому что и заявлений было много и разных — буквально год назад во время интервью BBC Зеленский говорил, что уйдёт, если не сможет закончить войну. Глава аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес считает, что электорат, который голосовал в 2019-м, ожидал от Зеленского прекращения войны в Донбассе, нормализации отношений с Россией.

«У команды не очень большой ресурс, чтобы за два года восстановить доверие этого избирателя, тем более что впереди много испытаний — неизвестно, как мы пройдём отопительный сезон. Если ближайшие несколько месяцев у нас будут кризисными, то я рискну сказать, что президент продолжит терять поддержку на юго-востоке и ему всё больше придётся искать какую-то точку опоры», — считает эксперт.