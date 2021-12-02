WP: лучший ответ «агрессии» России — это пестование Украины

Стабильные отношения с Россией США могут построить, лишь оказывая на неё жёсткое давление по украинскому вопросу с помощью в том числе и «каскадных санкций», пишут для The Washington Post экс-посол США в России Майкл Макфол и бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук. При этом, по их мнению, США следует пестовать Украину, помогая «демократическому эксперименту» в этой стране, а также путём создания Фонда развития Донбасса, который вселит в украинцев надежду на светлое будущее.

«Президент России Владимир Путин собрал огромную военную группировку на границе с Украиной. Мы не знаем, что Путин планирует делать в конечном счёте: он всё так же непредсказуем, как и всегда. Однако его недавние угрожающие заявления об Украине, в том числе и его слова о том, что украинцы и русские — это на самом деле один народ, встревожили лидеров в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне. Перспектива полномасштабной неядерной войны в Европе между двумя крупными вооружёнными силами не была столь явной начиная с 1939 года», — пишут в своей статье для The Washington Post экс-посол США в России Майкл Макфол и бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Когда Путин усиливал своё военное присутствие на украинской границе в последний раз, президент США Джо Байден ввёл в обращение новую фразу, описывающую тип партнёрства, которое он надеялся создать со своим российским коллегой: «стабильные и предсказуемые отношения». Байден и его команда лелеяли надежду наладить подобные отношения с Москвой и до, и во время саммита в Женеве, который состоялся в июне этого года.

В дипломатии нет ничего дурного в том, чтобы формулировать амбициозные цели. «Мы бы тоже хотели стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Однако стремление добиться благородных и непростых целей без реалистичной стратегии — это неэффективная дипломатия, особенно если для достижения целей предполагается принести в жертву другие важные соображения в области безопасности. Вместо того чтобы продолжать преследовать нереалистичные цели в отношениях с Россией, администрации Байдена следует уделить больше времени и сил выполнению более достижимой задаче во внешней политике — а именно выстраиванию стабильных и предсказуемых отношений с Украиной», — подчёркивают авторы.

Путину, по мнению Макфола и Гончарука, явно не нужны стабильные и предсказуемые отношения с Байденом. Российский лидер считает США самым серьёзным врагом Москвы. Путин считает, что администрация Байдена намеревается ослабить Россию и свергнуть его режим. В результате с подобной страной, по мысли Путина, никак не может быть стабильного и предсказуемого сотрудничества; с такой страной может быть только вечный конфликт.

Более того, Путин уже получил ощутимые дивиденды от своего непредсказуемого поведения. Когда весной этого года он нарастил военную группировку на границе с Украиной, Байден ответил ему, попросив о саммите в Женеве, который был похож на блистательные переговоры сверхдержав времён холодной войны. И Путину это пришлось по душе. Российский лидер также добился того, что США фактически согласились не мешать строительству и отладке газопровода «Северный поток — 2», ничего не дав Вашингтону взамен. «Так почему же кто-то удивляется тому, что Путин вновь решил сыграть в эту игру?» — говорится в статье.

Если план А не работает, пора переходить к плану Б. Настало время для новой стратегии США в отношении России и Украины.

Что касается России, Байдену следует придерживаться более жёсткой силовой дипломатии. Жесты сотрудничества должны идти рука об руку с очевидной готовностью пойти на жёсткие меры, если сотрудничество ни к чему не приведёт.

В контексте нынешнего кризиса на украинской границе Байден должен публично заявить о том, что он хочет вдохнуть жизнь в диалог с целью положить конец войне на востоке Украины. Это, в частности, будет выражаться в назначении высокопоставленного чиновника, который будет представлять США на этих переговорах, продавливая идею официального присоединения США к ныне полумёртвому нормандскому формату, цель которого — покончить с войной на Украине. Такое заявление опровергло бы абсурдную позицию России, согласно которой Вашингтон и Киев собираются вернуть Украине власть над Донбассом с помощью военной силы, а также поставило бы крест на намерении Москвы решать судьбу Украины без участия самих украинцев.

При этом Байдену, конгрессу и европейским союзникам США следует публично оговорить — причём сейчас же, а не после очередного российского военного вмешательства — пакет серьёзных всеобъемлющих санкций, которые будут введены в случае новой агрессии.

Нынешний санкционный режим не изменит поведения Кремля. Поэтому необходимо организовать новую модель в виде «каскадных санкций». Её суть будет состоять в усилении карательных мер каждый год, пока Россия поддерживает войну на востоке Украины. «Благодаря такому подходу время будет работать против агрессора. Это как штрафы за парковку. Их вам выписывают каждый день, когда вы незаконно паркуетесь», — отмечают авторы.

Что же касается Украины, то Байдену следует выработать более всеобъемлющую стратегию взаимодействия с ней. Первый и самый очевидный, но и запоздалый шаг — это назначение высокопоставленного посла США на Украине, который имеет личные связи с Байденом.

Во-вторых, администрации Байдена и НАТО необходимо углубить военные связи с Киевом, чтобы помочь тому защитить критически важную инфраструктуру, а также поддержать закупки Украиной турецких беспилотников. США не будут защищать Украину от российской агрессии, поэтому украинцам нужно дать инструменты, с помощью которых они смогут от неё отбиться.

В-третьих, команде Байдена и Европе необходимо выработать долгосрочную стратегию по укреплению украинской демократии и экономики, защищая Киев от российского влияния. Учитывая, что в мире демократия в целом переживает не лучшие времена, Байдену следует приложить серьёзные усилия, чтобы помочь демократическому эксперименту на Украине. «Ничто не порадовало бы Путина больше, чем коллапс демократии на Украине», — уверены Макфол и Гончарук.

В-четвертых, Байден и союзники должны создать Фонд развития Донбасса, который сыграет роль плана Маршалла для Восточной Украины. При этом эти ресурсы можно будет пустить в ход после окончания войны. Сам факт создания этого фонда вселит надежду в жителей региона, которые «страдают от ужасной оккупации».

«Байдену также нужна новая генеральная стратегия для сдерживания России далеко за пределами Украины. Однако пестование богатой, свободной и суверенной Украины должно быть центральным элементом этой более глобальной стратегии. Путь к росту эффективности политики США в отношении России начинается с более стабильной, предсказуемой, надёжной и эффективной политики в отношении Украины», — подытоживают авторы.