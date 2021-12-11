Le Figaro: Столтенберг осадил Москву с её вето на вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на требование России официально отказаться от идеи принять Украину в состав альянса. По словам Столтенберга, только сам альянс и сама Украина будут решать этот вопрос, пишет Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг резко высказался по поводу требования Москвы не включать Украину в НАТО, пишет Le Figaro. «Отношения между НАТО и Украиной могут определяться только тридцатью членами альянса и самой Украиной, и больше никем», — заявил Столтенберг после встречи с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Мы не можем принять, что Москва пытается восстановить систему, при которой крупные державы, такие как Россия, обладают своими сферами влияния, внутри которых они могут контролировать то, что делают или не делают другие страны. Мы не пойдём ни на какие компромиссы по вопросу права каждой нации в Европе выбирать свою судьбу», — приводит издание слова Столтенберга.

Российское Министерство иностранных дел в пятницу потребовало, чтобы НАТО «официально дезавуировало» решение 2008 года об открытии для Украины и Грузии пути в НАТО. Россия выступает категорически против этого членства. Во время разговора с Джо Байденом Владимир Путин потребовал «юридических гарантий», которые бы исключали перспективу вступления Украины в НАТО. Россия постоянно напоминает об обещании альянса, данном в конце холодной войны, не расширяться на восток до российских границ.

Вашингтон и Брюссель неоднократно заявляли, что присоединение Украины к НАТО не стоит на повестке дня. Киев это сильно злит, и президент страны Владимир Зеленский рассказал после разговора с Байденом, что, по словам американского президента, только сами украинцы могут принимать решение по поводу своего вступления в НАТО. Но на самом деле с принятием Украины в НАТО должны согласиться ещё и все остальные члены альянса. По словам Зеленского, эта «невидимая стена» Украине и мешает.

Со своей стороны, озабоченность ситуацией на границе России и Украины выразил и новый канцлер Германии Олаф Шольц, который призвал ЕС «сохранить твёрдость» перед лицом Москвы. Вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном они выразили намерение продолжать переговоры по украинскому кризису. Они обещали изучить, какие меры можно принять, чтобы снизить напряжённость и открыть перспективы для долгосрочного решения конфликта в Донбассе, пишет Le Figaro.