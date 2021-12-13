WP: «Большая семёрка» пообещала России «тяжелейшие последствия» в случае нападения на Украину

Страны G7 в официальном заявлении по итогам встречи глав министерств иностранных дел клуба предупредили Россию о том, что в случае военной агрессии с её стороны против Украины Москву ждут «тяжелейшие последствия» и «суровые издержки», сообщает The Washington Post. Вместе с тем, как отмечается в материале издания, конкретных обещаний в заявлении не было — а в целом странам «семёрки» редко удаётся согласовать единую позицию по международным кризисам, поскольку у них слишком разнятся интересы.

Страны «Большой семёрки» в воскресенье потребовали от России прекратить «наращивание военного присутствия» на границе с Украиной, предупредив Москву о том, что попытка вторжения на украинскую территорию обернётся для неё «тяжелейшими последствиями» экономического характера, пишет The Washington Post со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел G7 и главы внешнеполитического ведомства ЕС по итогам переговоров, состоявшихся на этих выходных в Ливерпуле.

По информации издания, в документе чиновники подчеркнули, что «единым фронтом осуждают наращивание Россией военного потенциала и агрессивную риторику по отношению к Украине». Представители G7 призвали Россию «свернуть свою активность, применить дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства по обеспечению прозрачности военных операций», а также высоко оценили проявленную Украиной «сдержанность».

«Международное законодательство строго запрещает применение силы с целью перекроить границы. России не следует сомневаться: дальнейшая военная агрессия против Украины обернётся тяжелейшими последствиями и суровыми издержками», — цитирует заявление The Washington Post.

Комментируя итоги встречи министров «семёрки», в которую входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония, глава британского Форин-офиса Лиз Трасс заявила, что страны клуба дали «мощный сигнал в адрес наших противников и наших союзников». Как отмечается в материале WP, в заявлении министров G7 говорилось о том, что Москву ждёт «общий и всеобъемлющий ответ», но в чём он будет заключаться, не уточнялось; между тем, как подчеркнула Трасс, в «семёрке» «рассматривают все варианты» экономических мер.

Как напоминает журналист The Washington Post, США и их союзники продолжают выражать беспокойство в связи переброской Россией вооружений и войск на свои западные рубежи, утверждая, что такие шаги могут являться «подготовкой к вторжению». В Москве, впрочем, заявляют, что атаковать Украину не собираются, и обвиняют Киев в том, что он сам вынашивает планы военной агрессии. Тем не менее, западные страны уже пообещали, что Москва в случае нападения на Украину получит жёсткий ответ — но от заявлений о прямой военной поддержке Киева предпочли воздержаться, вместо этого пригрозив России жёсткими санкциями, которые коснутся уже не отдельных лиц, а всей экономики страны, пишет автор.

По данным WP, в ходе встречи министров G7 также обсуждалось «бряцание оружием» со стороны Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и переговоры о ядерной программе Ирана.

Между тем, как отмечает журналист газеты, странам клуба редко удаётся достичь консенсуса в плане урегулирования глобальных кризисов, поскольку они имеют разные интересы. Так, если Германия планирует закупать газ у России через газопровод «Северный поток — 2» в обход Украины, Великобритания, которая не зависит от российских поставок голубого топлива, обычно занимает более жёсткую позицию по вопросу этого проекта, однако в свою очередь сталкивается с неприятными вопросами по поводу лондонского рынка недвижимости и финансового сектора столицы, которые привлекают очень много российских денег: надзорные ведомства страны уже давно критикуют за то, что они якобы «закрывают глаза» на поступающие из России «средства, полученные преступным путём», разъясняет журналист.

Комментируя ситуацию, Лиз Трасс подчеркнула, что в Великобритании предельно строго относятся к коррупционным преступлениям и отмыванию денег, признав вместе с тем, что российские деньги и газ обходятся западным странам очень дорого. «Получать сейчас экономическую выгоду, в долгосрочной перспективе жертвуя ради этого свободой и демократией, для нас недопустимо», — предупредила она.

Страны «Большой семёрки» также всё чаще выражают обеспокоенность с растущим влиянием Китая в экономическом и технологическом плане, которое особенно ощущается в развивающихся странах, говорится в материале WP. G7 уже запустила инициативу «Сделаем мир лучше, чем раньше» для финансирования крупных инфраструктурных проектов в развивающихся государствах в качестве альтернативы китайским деньгам, которые, по мнению западных стран, Пекин зачастую предлагает в обмен на выполнение определённых условий. «Мы создали положительную повестку, суть которой в том, чтобы создать для стран альтернативные источники инвестиций и торговли», — прокомментировала этот шаг Лиз Трасс. Впрочем, согласовать позицию по китайскому вопросу странам клуба пока также не удаётся, поскольку США и Великобритания в этом отношении проявляют себя чаще всего куда большими «ястребами», чем их соратники, подчёркивает обозреватель WP.