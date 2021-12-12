N-TV: глава Еврокомиссии намерена заранее показать России «цену агрессии»

По итогам встречи с новым канцлером Германии Олафом Шольцем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении «заранее доводить до сведения России» потенциальные последствия её действий на границе с Украиной, сообщает N-TV. При этом она ушла от ответа на вопрос о возможности блокирования «Северного потока — 2» в случае «российской агрессии». Тем временем, отмечает издание, Кремль чётко заявляет о своих требованиях к НАТО.

ЕС намерен предотвратить «нападение России на Украину» с помощью специального пакета санкций, сообщает N-TV. «Агрессия должна иметь цену, — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с новым канцлером Германии Олафом Шольцем в Брюсселе. — Поэтому мы будем заранее доводить до сведения России эти пункты в уместной форме, но мы не будем говорить об этом публично».

Фон дер Ляйен ушла от ответа на вопрос о том, может ли запрет на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» стать частью этого пакета санкций. «В целом важно, чтобы энергия никогда не использовалась в качестве средства давления и чтобы энергетическая безопасность Европы и её соседей была гарантирована», — подчеркнула она.

Шольц заявил: «Весьма очевидно, что Германия, Европейский союз и многие другие страны отреагируют в случае нарушения границы. Но в данной ситуации также очевидно и то, что наша главная задача состоит в том, чтобы это предотвратить. Мы хотим безопасности и сотрудничества в Европе. Мы хотим, чтобы границы оставались неприкосновенными и невредимыми. Речь сейчас идёт именно об этом».

Поводом для заявлений послужили данные НАТО, согласно которым Россия сосредоточила на границе с Украиной от 75 тыс. до 100 тыс. солдат. Как отмечает издание, нынешнее развитие событий пробуждает воспоминания о 2014 годе, когда Россия «после переворота на Украине аннексировала Крымский полуостров* и начала поддерживать сепаратистов на востоке Украины, что продолжается до сих пор».

Между тем Россия чётко заявляет о своих требованиях к НАТО: Североатлантический альянс должен отказаться от рассмотрения перспектив присоединения Украины и Грузии. «В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», — говорится в заявлении российского МИДа. Кроме того, Москва призвала НАТО к прекращению военных учений вблизи границ России.

В декларации стран НАТО по итогам Бухарестского саммита 2008 года отмечается, что «альянс приветствует усилия Украины и Грузии по вступлению в НАТО». Кроме того, подчёркивается: «Мы согласились сегодня, что Украина и Грузия станут членами НАТО». В краткосрочной или среднесрочной перспективе вступление в НАТО обеих стран в настоящее время не обсуждается. Однако Украина тесно сотрудничает с Западом, в первую очередь с США.

Как утверждает издание, Вашингтон пообещал выделить Вооружённым силам Украины, «истощённым войной с пророссийскими ополченцами на востоке страны», более $2,5 млрд. Напряжённость между Россией и Западом в последнее время обострилась. В связи с «масштабным размещением российских войск» на границе с Украиной существуют опасения, что Москва «может напасть на соседнюю страну». Кремль отвергает приписываемые ему намерения и обвиняет Украину в провокациях, пишет N-TV.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



