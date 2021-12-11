FAZ: пойдя на сделку по «Северному потоку — 2», Запад предоставил Путину источник финансирования его внешней политики

«Многочисленные попытки» Германии прийти к взаимопониманию с Владимиром Путиным потерпели неудачу, пишет Frankfurter Allgemeine. Как утверждает издание, Германия и другие страны ЕС предполагали, что взаимозависимость, которую создаст газопровод «Северный поток — 2», будет иметь «умиротворяющий эффект». Однако на деле проект являлся «большой ошибкой»: газопровод стал источником финансирования якобы «ревизионистской» внешней политики Путина, а издержки, по мнению автора статьи, приходится нести уже Европе.

Официальные заявления Кремля и Белого дома, опубликованные по итогам онлайн-встречи Владимира Путина и Джо Байдена, явно не сигнализируют о сближении. Очевидно, главы двух государств потратили два часа, чтобы вновь рассказать друг другу о своих противоположных взглядах на Украину и расширение НАТО на восток. Байден, в частности, сообщил о намерении принять жёсткие меры в отношении Москвы, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Как утверждает издание, на данном этапе конфликта этот важный сигнал «может спасти Путина от просчётов». В отличие от предыдущих кризисов, которые президент России «чаще использовал, чем вызывал», на этот раз он «не может рассчитывать на бездействие Запада». Элемент неожиданности, который «так часто играл ему на руку», также в данном случае отсутствует. Байден при этом проводит политику «классического сдерживания» — правда, в первую очередь экономическими средствами.

Тем не менее Путин «не ушёл с переговоров с пустыми руками», отмечает автор статьи. Он может записать на свой счёт «небольшой прогресс» на дипломатическом фронте: ему наконец удалось вступить в прямые переговоры с США по Украине. Берлин и Париж, которые отвечали за «досье Запада» со времен Обамы, пока что вне игры. Байден проинформировал европейские державы о том, что нормандский формат отходит на второй план лишь после того, как беседа уже состоялась.

Это «не очень хорошо для Европы», поскольку вопросы её безопасности вновь решают другие. По словам автора статьи, это «может быть хорошо» для Путина, поскольку это «льстит его эго». Однако разговаривать с Байденом ему будет сложнее, чем с Меркель и Макроном.

Беседа, состоявшаяся во вторник, не изменила военную обстановку — она «остаётся напряжённой». До этого момента всё это было скорее «теоретическим кризисом», который «в значительной степени основан на непроверяемой разведывательной информации». Однако, как утверждает издание, теперь «даже русские не отрицают, что они стягивают войска к границе». Действительно ли это «подготовка к нападению на Украину», сказать сложно, отмечает автор статьи.

Несомненно то, что «крупномасштабное вторжение в соседнее государство оставит в тени» предыдущие смелые замыслы Путина, пишет издание. В военном отношении он столкнётся с гораздо более сильной украинской армией, чем в 2014 году. Это была бы, по словам автора статьи, не гибридная операция «зелёных человечков», а открытая война, которая, вероятно, «приведёт к заметным потерям с российской стороны».

Как утверждает автор статьи, санкции Запада уже «заметно ослабили экономику России». Теперь Путин даже рискует потерять доступ к системам межбанковских платежей SWIFT. Однако своими действиями он лишь продолжит «способствовать тому, с чем он пытался бороться в течение многих лет», — дальнейшему укреплению восточного фланга НАТО.

Всё это не просто далеко от «основанного на ценностях» и «многостороннего» мира, который новое федеральное правительство Германии обозначило в качестве своей цели, — речь идёт о серьёзных военных вопросах. «Путин требует политического и экономического контроля над Восточной Европой. Он открыто отказывает украинцам и другим народам, которым посчастливилось жить на постсоветском пространстве, в праве определять свою судьбу», — пишет автор статьи.

«Либеральный Запад не должен соглашаться на такие геополитические сделки по фундаментальным причинам. Мы не заинтересованы в том, чтобы антилиберальный лагерь, который активно противостоит нашей социальной модели, расширялся в Европе. Со стратегической точки зрения также было бы неразумно делать ставку на то, что Путин насытится, когда возьмёт под контроль Украину. Влияние Советского Союза, которое он оплакивает, распространилось до Фульдского коридора*. Список стран, в которых он требует права голоса или которых он принуждает его предоставить, велик, особенно в Европе», — утверждает автор статьи.

«Многочисленные попытки» Германии прийти к взаимопониманию с Путиным потерпели неудачу. Предполагалось, что импорт газа по-настоящему «вовлечёт Россию», а взаимозависимость будет иметь «умиротворяющий эффект». Этого не произошло, вместо этого газовая сделка помогла Путину «финансировать свою ревизионистскую политику», пишет издание.

Именно поэтому «Северный поток — 2» — «большая ошибка», считает автор статьи. В ближайшие несколько лет спрос на газ в ЕС вряд ли увеличится, но собственная добыча резко сократится. Россия хочет поставлять значительную часть необходимого Европе импорта, и «Северный поток — 2» станет для этой цели «самым современным и дешёвым трубопроводом». «На самом деле Германия и другие европейцы платят высокую цену за якобы дешёвый российский газ: им приходится вводить санкции и вооружаться, чтобы помешать поставщику совершить новые завоевания в западном направлении», — резюмирует Frankfurter Allgemeine.

* После 1945 года Фульдский коридор находился на линии размежевания между советской и американской оккупационными зонами в Германии, а затем на государственной границе ГДР и ФРГ. Понятие использовалось в военном планировании НАТО в период холодной войны — этот участок считался одним из наиболее вероятных направлений потенциального вторжения в Западную Европу сил Организации Варшавского договора (прим. ИноТВ).