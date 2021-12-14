Handelsblatt: неправильно сваливать всю вину за европейский газовый кризис на Россию

Обвинять Россию в дефиците газа в Германии и других странах Европы сейчас проще, чем когда бы то ни было, пишет обозреватель Handelsblatt Клаус Штратман. Однако, считает журналист, объём поставок зависит не только от политических причин. Энергетический кризис объясняется и упущением самих европейцев, не сумевших нарастить достаточные запасы газа летом. Кроме того, по его словам, ситуация с заполненностью газохранилищ была не столь гладкой и в самой России.

Обвинять Россию в низком уровне заполненности газохранилищ в Германии и других европейских странах сейчас проще, чем когда бы то ни было. В конце октября президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить в ноябре объёмы поставок газа в Европу, пишет обозреватель Handelsblatt Клаус Штратман.

Но ноябрь прошёл, а признаков значительного увеличения поставок российского газа в Европу не наблюдается до сих пор, отмечает журналист. Уровень заполненности газохранилищ остаётся низким, в частности, в тех газохранилищах в Германии, которыми владеет «Газпром» или в которых «Газпром» имеет значительную долю. Вывод будто бы напрашивается сам собой: российская сторона скупится на поставки газа, чтобы добиться ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

«Но всё ли так просто? Конечно, Путин — жёсткий политик, действующий с позиции силы и использующий все инструменты, чтобы протолкнуть свои интересы. Обострение длительного российско-украинского конфликта это ясно демонстрирует. Деэскалация — это инструмент, который не играет в арсенале Путина никакой роли», — пишет автор статьи.

Тем не менее газоснабжение осуществляется не только «из соображений властно-политического характера». После холодной прошлой зимы газохранилища в Европе оказались опустошены, а из-за высоких цен на газ этим летом европейские трейдеры крайне «сдержанно» наращивали запасы на предстоящую зиму.

Кроме того, как утверждает автор статьи, логистические проблемы возникли и в самой России. «Газпрому» пришлось заполнять газохранилища в собственной стране до самой осени. Всё это в совокупности частично объясняет ситуацию.

Однако тот факт, что, по данным Украины, российская сторона до сих пор не в полной мере использует мощности для транзита газа через страну, с которой она находится в состоянии конфликта, даёт пищу для размышлений. Это явно не связано с отсутствием спроса на природный газ, считает журналист.

«Неправильно сваливать всю вину за ситуацию на газовом рынке на Россию. Но с каждым днём, когда Россия поставляет меньше, чем могла бы, требования предоставить основательные разъяснения раздаются всё громче», — отмечает обозреватель Handelsblatt Клаус Штратман.