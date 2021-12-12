Оптовые цены на голубое топливо на европейском рынке растут и бьют один рекорд за другим, сообщает N-TV. И хотя Кремль обещал помочь в урегулировании кризиса, российские газгольдеры на территории Германии продолжают пустовать. Да и в среднем по Европе хранилища заполнены только на 64%. Такого низкого показателя не было с 2011 года. При этом в Москве не устают напоминать, что запуск «Северного потока — 2» мог бы компенсировать дефицит.

В октябре на фоне стремительного роста цен на энергоресурсы на европейском рынке глава Кремля Владимир Путин пообещал, что поможет урегулировать кризис, увеличив поставки газа, напоминает N-TV. Но с тех пор голубого топлива в немецких газгольдерах стало только меньше. В Германии хранилища компании Astora, дочернего предприятия российского энергетического концерна «Газпром», заполнены всего на 18%. При этом представители фирмы заявили, что «на основании законных предписаний они не могут повлиять на поведение клиента и уровень заполненности».

Европейские газовые хранилища, принадлежащие предприятиям, входящим в Ассоциацию газовой инфраструктуры Европы, заполнены сейчас в среднем где-то на 64%, продолжает немецкий телеканал. Это самый низкий показатель с 2011 года. В Германии он ещё ниже — 61%. При этом ещё в прошлом году уровень заполненности немецких газгольдеров составлял 83%.

Критики не раз упрекали Кремль в том, что он осознанно не реагирует на рост спроса в Европе. Они предполагают, что таким образом Москва хочет добиться быстрого ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2». Россия эти обвинения отвергает и в свою очередь упрекает ЕС в том, что он упустил возможность вовремя заполнить свои хранилища, хотя с прошлой холодной зимы времени было предостаточно.

При этом оптовые цены на голубое топливо сейчас находятся на рекордном уровне и продолжают расти, продолжает N-TV. Один мегаватт-час природного газа продаётся за €81, в то время как годом раньше его цена сохранялась на уровне €14. Соответственно, стоимость голубого топлива для потребителей тоже взлетела до рекордных высот.

При этом в России утверждают, что выполняют свои обязательства по поставкам в полном объёме. Однако наращивать их не могут из-за слишком высоких транзитных сборов на Украине. К тому же, как заявил лично глава Кремля Владимир Путин, инфраструктура там устаревшая, в связи с чем часто случаются поломки. И в Москве не устают повторять, что запуск «Северного потока — 2» мог бы помочь в урегулировании ситуации.