Польский эксперт: без особого ущерба для бюджета Россия может приостановить экспорт газа

13:54
Манчини заявил, что не имеет договорённостей ни с одним из клубов АПЛ
Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини опроверг слухи о том, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед» после окончания нынешнего сезона.
13:53
Правительство выделит более 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
Правительство выделит более 12 млрд рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы.
13:43
Песков заявил, что Путин не может давать указания по повышению ключевой ставки
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин «не может дать указания повысить ставку».
13:40
Цена газа в Европе поднялась выше $1200 за 1 тысячу кубометров
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в среду, 8 декабря, поднялась выше $1200 за 1 тыс. куб. м.
13:40
Сорокин рассказал об идее книги, посвящённой Евро-2020
Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал об идее книги, посвящённой чемпионату Европы — 2020.
13:38
В Кремле прокомментировали заявление Нуланд о «воссоздании» СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об опасении Вашингтона, что президент России Владимир Путин «в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз».
13:37
Мостовой признался, что сначала не поверил в смерть Гамулы
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость об уходе из жизни бывшего игрока и наставника «Ростова» Игоря Гамулы.
13:37
Песков: Путин и Байден не обсуждали «Северный поток — 2» во время переговоров
Во время прошедших 7 декабря переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена тема газопровода «Северный поток — 2» не упоминалась. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
13:32
Мишустин: российская экономика вернулась к уверенному росту
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что российская экономика вернулась к уверенному росту.
13:22
Американский боец UFC О'Мэлли заявил, что может победить Яна
Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли выразил мнение, что единственным бойцом, который мог бы победить временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянина Петра Яна, является он сам.
13:22
Цена газа в Европе превысила $1180 за 1 тысячу кубометров
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в среду, 8 декабря, поднялась выше $1180 за 1 тыс. куб. м.
13:15
Сорокин: Евро-2020 прошёл в уникальном режиме, едва ли такое повторится
Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал об идее проведения чемпионата Европы — 2020 в 12 городах континента.
13:14
Прощание с продюсером Марком Рудинштейном завершилось в Доме кино
Церемония прощания с продюсером и создателем фестиваля «Кинотавр» Марком Рудинштейном завершилась в Доме кино.
13:11
Беглов: вакцинация в Петербурге идёт хорошими темпами
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ходе вакцинации в городе.
13:06
WBC обязал Фьюри провести бой с Уайтом
Всемирный боксёрский совет (WBC) утвердил поединок между чемпионом мира в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом на титул Диллианом Уайтом.
13:06
ВОЗ не исключила доминирование «омикрона» среди всех штаммов в Европе в январе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключила, что штамм «омикрон» в январе будет доминировать среди других вариантов коронавируса в Европе.
13:02
Суд в Гааге получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв крушения рейса MH17
Окружной суд Гааги получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины.
13:00
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий в том числе перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили.
12:53
Губерниев: Гамула не боялся браться за любую работу
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об уходе из жизни бывшего тренера «Ростова» Игоря Гамулы.
12:50
Матыцин: хоккей является одним из видов спорта, где проигрывать точно нельзя
Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на Кубке Первого канала.
12:45
Минобрнауки ожидает предложений и дискуссий по итогам Конгресса молодых учёных в Сочи
Министерство высшего образования и науки ожидает предложений и дискуссий по итогам Конгресса молодых учёных в Сочи. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков.
12:43
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Верховный суд России разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения экспертизы — для этого нужны только протокол и фотофиксация.
12:43
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года
Госдума 8 декабря приняла в третьем чтении законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до 2024 года.
12:40
Матыцин: у России есть планы провести ещё одну Олимпиаду
Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия заинтересована в проведении ещё одних Олимпийских игр.
12:40
Причиной смерти Гамулы может быть гипогликемический шок
Агент Роман Орещук назвал предварительную причину смерти российского тренера Игоря Гамулы.
12:34
Туктамышева рассказала о своих программах в олимпийском сезоне
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, как выбирала программы на олимпийский сезон.
12:34
Задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге предъявлено обвинение по ряду статей
Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора прокомментировал ход расследования уголовного дела в отношении россиянки Софьи Сапеги.
12:33
В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о перевозке нефтепродуктов
Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала в среду, 8 декабря, соглашение с Россией о перевалке нефтепродуктов через российские порты.
12:28
Крымский парламент поддержал законопроект о QR-кодах
Депутаты Государственного совета Крыма одобрили проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах. Решение было принято в ходе заочного голосования.
12:26
Панарин стал второй звездой игрового дня в НХЛ
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
12:26
Новым канцлером Германии избрали Олафа Шольца
Депутаты бундестага избрали новым канцлером Германии социал-демократа Олафа Шольца.
12:22
Дзюба выразил соболезнования в связи с кончиной Гамулы
Российский форвард «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на новость о кончине тренера Игоря Гамулы.
12:20
Власти Москвы окажут поддержку раненному при стрельбе сотруднику МФЦ
Столичные власти окажут поддержку и всю необходимую помощь раненному при стрельбе сотруднику московского МФЦ и его семье.
12:15
СК опубликовал видео с задержанным за стрельбу в московском МФЦ
Следственный комитет России опубликовал видео с задержанным за стрельбу в московском многофункциональном центре госуслуг, в результате которой два человека погибли и несколько пострадали.
12:13
Карпин — о смерти Гамулы: не может такого быть
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о смерти экс-наставника «Ростова» Игоря Гамулы.
12:12
Один из пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве находится в крайне тяжёлом состоянии
Состояние одного из пострадавших после стрельбы в МФЦ в Москве остаётся крайне тяжёлым.
12:09
Стала известна предварительная причина смерти Гамулы
Спортивный директор «Гераклиона» Станислав Станиславский назвал предварительную причину смерти российского тренера Игоря Гамулы.
12:09
В Александринском театре проходит прощание с актрисой Ниной Ургант
В Александринском театре проходит прощание с актрисой Ниной Ургант, скончавшейся в возрасте 92 лет 3 декабря.
11:55
Туктамышева осталась недовольна исполнением произвольной программы на Гран-при в Сочи
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от своих выступления на шестом этапе серии Гран-при в Сочи — Кубке «Ростелеком».
11:52
Белоруссия просит экстрадировать из России подозреваемую в призывах к захвату власти
Белоруссия направила в Россию документы на экстрадицию подозреваемой по уголовному делу о создании экстремистского формирования и призывах к захвату власти.
11:49
В России ограничили доступ к ресурсу The Tor Project
Роскомнадзор сообщил, что в России по решению суда ограничен доступ к ресурсу The Tor Project. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
11:43
За сутки в России выявили наименьшее число новых случаев COVID-19 с 13 октября
За сутки в России выявили 30 752 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 31 096 заболевших. Это наименьшее число новых случаев COVID-19 с 13 октября.
11:41
Роналду показал семейное фото с детьми и беременной невестой
Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» порадовал своих подписчиков новой фотографией своей семьи.
11:32
Интерфакс: устроивший стрельбу в МФЦ имел при себе десятки патронов и более 2 млн рублей
Утроивший стрельбу в отделении МФЦ в Москве мужчина имел при себе пистолет с несколькими десятками патронов и крупную сумму денег.
11:31
В МИД Китая прокомментировали дипломатический бойкот Австралии ОИ-2022 в Пекине
Китай не направлял приглашений представителям правительства Австралии посетить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, их отсутствия никто не заметит. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
11:29
Астроном Иванов заявил, что яркая вспышка в небе в районе Сочи была болидом
Глава Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Александр Иванов заявил, что яркой вспышкой в небе в районе Сочи был болид.
11:26
Бышовец: Гамула очень оптимистически оценивал происходящее в нашем футболе
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на новость о кончине экс-наставника «Ростова» Игоря Гамулы.
11:16
Матыцин: бойкот Олимпиады со стороны США идёт вразрез с геополитикой
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны США.
11:15
Верховный суд проверит приговор по делу националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис
Верховный суд вновь проверит приговор по делу националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осуждённых за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
11:15
В Союзе пенсионеров России прокомментировали идею увеличить отпуск работающим пенсионерам
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал идею директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова об увеличении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска для работающих пенсионеров до 31 календарного дня.