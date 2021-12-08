Польский эксперт: без особого ущерба для бюджета Россия может приостановить экспорт газа

Использование перебоев с поставками газа в политических целях не особо затратно и при этом эффективно, поэтому Россия может со спокойной душой позволить себе такой шаг, уверен польский эксперт Мариуш Маршалковский. На портале Biznes Alert он объясняет, что природный газ — очень проблематичное сырьё в плане хранения, поэтому его резервов в зимний период, к примеру в Польше, хватает всего на 30 дней.

«Природный газ — это куда более простой инструмент с точки зрения политического применения. В случае прекращения поставок нехватка газа становится заметной быстрее и в большей степени наносит ущерб домохозяйствам, особенно тем, которые используют газ для обогрева строений», — объясняет редактор портала Biznes Alert Мариуш Маршалковский.

Эксперт обращает внимание на то, что прекращение поставок газа наносит больший ущерб для импортёров, чем в случае дефицита нефти, поэтому для России это незначительные потери для бюджета в целом. В качестве второй причины использования природного газа в политике он называет проблематичность хранения газа.

В отличие от сырой нефти, которую можно хранить по-разному, например, в железнодорожных цистернах, кавернах или автоцистернах, природный газ «очень требователен». Установки для хранения газа весьма дорогостоящие, и их в принципе не так много. «В случае перебоев с поставками сырой нефти Польша обеспечена примерно на 90 дней, в то время как в случае с природным газом в зимний период — это всего лишь 30 дней», — резюмирует он.