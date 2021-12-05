N-TV: на фоне газового кризиса Европе остаётся надеяться только на мягкую зиму и добрую волю Путина

Из-за непрекращающегося роста цен на голубое топливо Европе этой зимой грозит очередной энергетический кризис, сообщает N-TV. Газовые хранилища всё ещё заполнены не до конца, объём поставок из России небольшой. Ситуацию усугубляет и то, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию «Северного потока — 2», который мог бы восполнить дефицит. Особых альтернатив у Европы и Германии в сложившихся обстоятельствах нет, так что им «остаётся рассчитывать только на мягкую зиму и добрую волю Путина», утверждают эксперты.

Ситуация на европейском рынке энергоресурсов немного стабилизовалась, сообщает N-TV. По сравнению с рекордными ценами в октябре стоимость горючего и топочного мазута сократилась на 20%. Но это не означает, что европейцам не стоит опасаться энергетического кризиса этой зимой, ведь ситуация с поставками газа продолжает ухудшаться, отмечает Ханс Кёниг, соруководитель и соучредитель консалтинговой фирмы Aurora Energy Research.

Рост цен на голубое топливо не останавливается, и тому есть ряд причин, продолжает эксперт. Во-первых, к началу отопительного сезона газовые хранилища, которые должны хотя бы частично обеспечить энергоснабжение в ближайшие месяцы, были недостаточно заполнены. Во-вторых, из России поступало значительно меньше газа, чем ожидалось. Из-за дефицита голубого топлива в Великобритании закрылись заводы, занимающиеся очень энергоёмким производством удобрений. Многие поставщики газа объявили себя банкротами.

На фоне происходящей паники глава Кремля Владимир Путин пообещал, что увеличит экспорт в начале ноября, как только будут заполнены газгольдеры в России. Но за прошедшие недели объёмы практически не изменились, отмечает Кёниг: «Из России всё ещё поступает гораздо меньше природного газа, чем обычно в это время года. К тому же погода в последнее время была необычайно холодной, а из-за этого, соответственно, выросло потребление энергоресурсов».

Таким образом, краткосрочная зависимость Европы от России в очередной раз усилилась. И то, что в этой ситуации Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию «Северного потока — 2», только усугубило ситуацию. Теперь на скорый запуск газопровода и поставки недостающего голубого топлива рассчитывать не приходится.

У Германии и Европы практически нет вариантов, как можно было бы поступить в сложившихся обстоятельствах, и им «остаётся надеяться только на мягкую зиму и добрую волю Путина», заключает Кёниг. Избавиться от зависимости от России в краткосрочной перспективе не получится. К тому же если зима и дальше будет такой холодной и тем более если температуры понизятся ещё сильнее, а Кремль не увеличит объёмы поставок, то цена на газ вновь значительно возрастёт.

Никаких альтернатив на данный момент нет, констатирует эксперт. Политики могут попробовать снизить спрос, закрыв производство на промышленных предприятиях, расходующих большое количество газа, но у этого также будут негативные последствия. К примеру, стоимость зерновых культур уже увеличилась, так как из-за больших затрат некоторые заводы по изготовлению удобрения сократили производство и повысили цены.

Так что в ближайшие месяцы европейцы «полностью отданы на милость Кремля». При этом комбинация краткосрочной зависимости ЕС от России и напряжённой ситуации на украинской границе может привести и к политическому кризису, предостерегает Кёниг. И не очень большим утешением служит то, что, по прогнозам экспертов, цены на газ после зимы должны упасть вдвое.

Кёниг призывает крупных потребителей сделать выводы из сложившейся ситуации и в будущем меньше полагаться на наличие дешёвого газа на спотовом рынке, а также делать большую ставку на заключение долговременных контрактов на поставку энергоресурсов. Это приведёт и к тому, что у производителей сжиженного природного газа в США появятся необходимые гарантии для наращивания своих мощностей. А в долговременной перспективе это позволит снизить зависимость от России, заключает эксперт.