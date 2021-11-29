Bloomberg: приход зимы только усугубит европейский энергетический кризис

Европейский энергетический кризис, который уже стал одним из самых разрушительных ценовых кризисов в истории, может ещё больше усугубиться с началом зимы. Как пишет Bloomberg, учитывая перспективу отключения электроэнергии и борьбы за поставки энергоносителей, дурные предчувствия продолжают усиливаться, несмотря на то что холода ещё не настали.

Несмотря на то что настоящая зима пока не наступила, цены на энергоносители в Европе регулярно бьют рекорды. И, как пишет Bloomberg, этот кризис, который уже стал одним из самых разрушительных ценовых кризисов в истории, может ещё больше усугубиться теперь, когда температура воздуха начинает снижаться.

Как отмечает издание, в октябре резкий скачок цен в Великобритании заставил некоторые промышленные компании сократить производство и обратиться за государственной помощью. Это служит предвестником того, что может произойти в Европе именно в тот момент, когда она пытается справиться с новой волной коронавируса. Для правительств это может обернуться ростом напряжённости в отношениях с соседними странами, поскольку им необходимо принимать меры для защиты поставок. Между тем граждан могут попросить экономить электроэнергию или даже приготовиться к веерным отключениям.

Проблема заключается в том, что в ближайшее время решения вопроса поставок не предвидится. Российские экспортёры поставляют ровно столько, сколько положено по контрактам, а Катар утверждает, что он ведёт добычу на максимальной мощности. В итоге энергетический сектор столкнулся с необходимостью полагаться на «разрушение спроса», как сказал Фабиан Рённинген, аналитик Rysted Energy из Осло.

«Мы наблюдаем это последние пару месяцев и во многих секторах промышленности, и эта тенденция, скорее всего, будет сохраняться или даже усиливаться. В нынешних рыночных условиях попросту невыгодно работать на множество игроков», — рассказал эксперт.

Данная точка зрения усиливает дурное предчувствие в Европе. Регион вновь превратился в эпицентр пандемии. В некоторых государствах ужесточаются карантинные ограничения, а семьи сталкиваются с ростом расходов из-за безудержной инфляции. Вдобавок ко всему с приходом холодов могут начаться отключения электроэнергии. Введение локдауна, как это было сделано в Австрии, может помочь ограничить её расход, но правительства в большинстве своём не хотят этого делать.

Франция — вторая по величине экономика Европы — подвергается особенно серьёзному риску. Вероятность морозов в январе и феврале вызывает серьёзное беспокойство у оператора национальной энергосистемы. Уровень готовности атомных станций — основы электроэнергетической системы Франции — остаётся низкой из-за того, что пандемия внесла коррективы в сроки технического обслуживания некоторых реакторов. Цены на электроэнергию достигли самого высокого уровня с 2012 года. Между тем на страну надвигаются холода, которые, как прогнозируется, закрепятся уже с понедельника, когда с началом рабочей недели расход электроэнергии начнёт расти.

«Если начнутся сильные холода и не будет ветра, ситуация может стать тяжёлой, учитывая снижение объёмов атомной генерации и недавние закрытия электростанций, работавших на угле. Если станет по-настоящему холодно и не будет ветра, возможно, начнутся проблемы», — объясняет Николас Голдберг, старший управляющий в Colombus Consulting в Париже.

Долгожданный запуск газопровода «Северный поток — 2», ведущий из России в Германию, мог бы смягчить энергетический кризис на континенте. Его строительство завершено, однако он столкнулся с препятствиями регулятивного характера, и пока неясно, когда по нему пойдёт газ. Катар, являющийся крупнейшим в мире экспортёром сжиженного природного газа, утверждает, что ведёт его добычу на максимальной мощности. Эта страна, которая может похвастаться достаточно низкой себестоимостью добычи благодаря большому количеству газа, уже заказала ещё шесть судов-газовозов у Южной Кореи в дополнение к четырём танкерам, которые она купила у Китая в октябре.

Если ситуация станет по-настоящему тяжёлой, страны могут сократить продажу природного газа в другие регионы. В крайнем случае они могут полностью приостановить поставки газа и электроэнергии друг другу, что спровоцирует политическую вражду и нанесёт удар по экономикам.

Как заключает издание, Евросоюз придерживается того, что он называет принципом солидарности, который мешает его членам блокировать экспорт электроэнергии и газа в соседние страны и оставлять их в тяжёлой ситуации, особенно если речь идёт об обеспечении жилых домов. Однако членам ЕС ещё ни разу не приходилось испытывать этот принцип солидарности в условиях масштабного кризиса, и операторы сообщают, что им разрешено останавливать и перенаправлять энергопотоки по межгосударственным кабелям, если возникнут проблемы с безопасностью поставок.

Когда в феврале 2018 года пришли аномальные холода, получившие название «Зверь с Востока», отопительный сезон уже близился к концу. В этом году даже менее серьёзные холода могут оказать точно такое же воздействие.

«Это показывает, насколько уязвима энергетическая система Европы перед воздействием такого фактора, как волатильность цен на сырьё. В краткосрочной перспективе мало что можно сделать», — отметил Фабиан Рённинген.