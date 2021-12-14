SRF: ЕС готовится к худшему — многие главы МИД верят, что Россия нападёт на Украину

13:06
НАК: в России в 2021 году ликвидированы 236 подпольных оружейных мастерских
В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что в 2021 году в России ликвидировано почти 240 подпольных оружейных мастерских, выявлено свыше 210 преступных групп.
13:04
Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах. Об этом сообщил Российский фонд прямых исследований.
13:03
Скворцова заявила о влиянии коронавируса на процесс старения организма
Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что коронавирус ускоряет перестройки организма, характерные для старения.
12:56
МВД подготовило проект об информировании граждан при проникновении полиции в квартиры
МВД России подготовило проект приказа, устанавливающий порядок информирования граждан о проникновении полиции в дома в их отсутствие.
12:55
Суд в Москве прекратил производство по дорожным штрафам Киркорова
В Москве мировой судья прекратил производство по 91 административному протоколу за неуплату дорожных штрафов в отношении артиста Филиппа Киркорова.
12:51
Гербольдт предлагает повысить возрастной ценз после травмы Косторной
Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась в пользу поднятия возрастного ценза в фигурном катании в связи с травмой Алёны Косторной.
12:49
Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о региональной власти
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил закон об организации публичной власти в субъектах России.
12:41
НАК: в России в этом году не допущено терактов
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о том, что в России в этом году удалось не допустить ни одного теракта.
12:41
Мирошниченко не вошёл в состав сборной России на МЧМ-2022
Стал известен состав сборной России на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года.
12:39
В Кремле отметили, что омикрон-штамм коронавируса ещё недостаточно изучен
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с омикрон-штаммом коронавируса необходимо надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему.
12:38
В Кремле назвали неприемлемым для России проект резолюции СБ ООН по климату
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал неприемлемым для России проект резолюции СБ ООН по климату.
12:34
Песков: видеосаммит Путина и Си Цзиньпина будет с очень широкой повесткой
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что видеосаммит президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будет длительным по времени и с широкой повесткой.
12:30
В Москве выявлено более 700 тысяч нарушений масочного режима на транспорте с мая 2020 года
Более 700 тыс. пассажиров без масок выявлено в московском общественном транспорте с мая 2020 года, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
12:26
Николич: новая стратегия«Локомотива» мне была не очень понятна
Бывший тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал причину своего ухода из столичного клуба.
12:19
Попова: в России из 16 инфицированных «омикроном» 11 были вакцинированы
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что от коронавируса были вакцинированы 11 из 16 прибывших из ЮАР россиян, которые заболели омикрон-штаммом коронавируса.
12:17
Туктамышева рассказала о своей реакции на отмену финала Гран-при
Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о своей реакции на новость об отмене финала Гран-при в Японии.
12:12
В России зарегистрировано 14 препаратов для лечения коронавируса
В России зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семёнова.
12:11
В Москве за сутки выявлено 1976 новых случаев коронавируса
В Москве выявлено 1976 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.
12:11
Бастрыкин прибыл на шахту «Листвяжная»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл на шахту «Листвяжная».
12:10
Вирусолог Чумаков допустил возможность самоуничтожения омикрон-штамма коронавируса
Член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН, в интервью RT допустил возможность самоуничтожения омикрон-штамма коронавируса.
12:04
Радимов: спартачи, будете скучать по Витории и по этому адреналину
Бывший капитан «Зенита», а ныне главный тренер второй команды питерцев Владислав Радимов высказался о возможной отставке главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.
11:57
В Петербурге два человека пострадали от падения наледи
Два человека пострадали от падения наледи с крыши в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга.
11:56
СК начал проверку из-за отравления более 70 детей в интернате в Туве
Следственный комитет организовал проверку из-за отравления более 70 детей в школе-интернате в Кызыле в Республике Тыве.
11:55
Попова заявила, что суточный охват тестирования на коронавирус в России вырос в три раза
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что суточный охват тестирования на коронавирус в России вырос в три раза в период с 18 недели 2020 года по 49 неделю 2021 года.
11:51
Спасатели предупредили о резком усилении ветра в Петербурге
Спасатели предупредили о резком усилении ветра в Санкт-Петербурге во вторник, 14 декабря.
11:48
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП с участием четырёх автомобилей
Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, сообщает столичный Департамент транспорта.
11:47
Стали известны результаты анализов Большунова
Стали известны результаты анализов лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова.
11:42
В России за сутки выявлено менее 29 тысяч случаев коронавируса
За сутки в России выявили 28 343 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 074 797 случаев COVID-19.
11:39
Попова заявила о создании тест-системы для выявления омикрон-штамма коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о создании новой тест-системы для выявления омикрон-штамма коронавируса.
11:37
Устроивший взрыв в Серпухове находится в очень тяжёлом состоянии
Бывший ученик православной гимназии при монастыре в Серпухове, который 13 декабря устроил взрыв у входа в учебное заведение, находится в реанимации.
11:34
Туктамышева: чемпионат мира легче, чем чемпионат России
Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата России по фигурному катанию.
11:32
МИД России заявил о скорой передаче НАТО наработки по гарантиям безопасности в Европе
Россия в ближайшее время передаст «на бумаге» США и другим странам НАТО свои наработки по гарантиям безопасности в Европе, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.
11:21
Режиссёра Соловьёва похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище
Режиссёра Сергея Соловьёва похоронят в четверг, 16 декабря, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.
11:21
Источник: «Динамо» продлит контракт с Ворониным
Московское «Динамо» продлит контракт с тренером клуба Андреем Ворониным.
11:20
Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве по кибербезопасности
Россия и Индонезия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности.
11:13
На шахте «Листвяжная» в Кузбассе назначили нового директора
На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где в ноябре в результате ЧП погиб 51 человек, назначили нового директора.
11:09
Постпред США в ООН заявила, что Россия «подвела мир» своим решением по резолюции о климате
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия «подвела мир» своим решением по резолюции о климате.
11:08
Макгрегор вызвал на бой Оливейру
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к чемпиону лёгкого веса Чарльзу Оливейре.
11:05
Экономист Гинько спрогнозировал изменение ключевой ставки Банком России
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT рассказал о возможных изменениях ключевой ставки Банка России в декабре.
10:59
Суд в Москве оштрафовал The Insider на 1 млн рублей за отсутствие маркировки иноагента
Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 1 млн рублей изданию The Insider*, которое признано в России СМИ-иноагентом, но не разместило соответствующую маркировку.
10:57
Ловчев: Витория не дал «Спартаку» ничего особенного
Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о работе Руя Витории в столичной команде.
10:55
Мурашко отметил галопирующий из-за пандемии рост технологий, меняющих медицину
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что пандемия коронавируса навсегда изменила мир.
10:51
Новый канцлер Австрии Нехаммер высказался в поддержку «Северного потока — 2»
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Die Welt заявил, что австрийское правительство поддерживает проект «Северный поток — 2», и выразил надежду на скорый запуск трубопровода.
10:45
Роднина — о травме Косторной: её поезд ушёл
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на новость о снятии Алёны Косторной с чемпионата России.
10:41
В Вооружённых силах Белоруссии началась совместная штабная тренировка
В Вооружённых силах Белоруссии началась совместная штабная тренировка, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.
10:35
ВОЗ предупредила о риске роста госпитализаций и смертей из-за омикрон-штамма коронавируса
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует дальнейшее распространение омикрон-штамма.
10:33
В Белоруссии депутаты одобрили законопроект о геноциде белорусского народа в годы войны
Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла сразу в первом и втором чтениях законопроект о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
10:30
Мишустин распорядился выделить более 12 млрд рублей на зарплаты бюджетников
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 12 млрд рублей на зарплаты бюджетников.
10:30
У болельщика «Ромы» остановилось сердце во время матча со «Специей»
В матче 17-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Специей» произошло трагическое событие.
10:28
Цены фьючерсов на газ в Европе превышают $1400 за 1000 кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут на 5% и впервые с начала октября превышают $1,4 тыс. за 1 тыс. кубометров.