Главред: около половины украинцев мечтают уехать на заработки в Германию

20:29
Глава ВОЗ призвал усилить санитарные меры для борьбы со штаммом коронавируса «омикрон»
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны усилить санитарные меры для борьбы с распространением новой разновидности коронавируса «омикрон».
20:26
Жамнов — о стиле игры сборной России: будем стремиться играть больше в атаке
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, что национальная команда будет стремиться показывать атакующий хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине.
20:21
Медведев заявил о стремлении России укрепить международную стабильность
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия идёт по пути международной стабильности и безопасности.
20:15
Международная неделя бизнеса пройдёт 15—18 декабря в Уфе
Международная неделя бизнеса состоится 15—18 декабря в Уфе.
20:12
В Ассоциации операторов фитнес-индустрии прокомментировали ситуацию с ценами на абонементы
В Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) прокомментировали ситуацию с ценами на абонементы.
20:11
Сотиева — о бронзе ЧМ-2021: сейчас я испытываю горечь поражения
Россиянка Яна Сотиева, которая завоевала бронзовую медаль чемпионата мира 2021 года по тяжёлой атлетике в Ташкенте, заявила, что очень разочарована своим результатом.
20:09
В ВОЗ заявили об обнаружении штамма коронавируса «омикрон» в 77 странах
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый вариант коронавируса «омикрон» в настоящее время выявлен в 77 странах.
20:02
Во Владивостоке выбрали 12 мест для ёлочных базаров
В 2021 году купить ёлку во Владивостоке можно будет на 12 ёлочных базарах.
19:58
В Британии за сутки выявили более 59 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 59 610 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 10 932 545.
19:58
Самедов считает, что игроки «Спартака» не могли повлиять на решение руководства по Витории
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал слухи о решении руководства клуба уволить главного тренера команды португальца Руя Виторию.
19:58
СНБО: число российских солдат у границы не представляет угрозы для Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что количество российских солдат, которые, по его словам, находятся у границы, не представляет угрозы для Украины.
19:56
В Словении выявили первые случаи омикрон-штамма коронавируса
Премьер-министр Словении Янез Янса объявил об обнаружении первых случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в стране.
19:54
Комитет Госдумы одобрил к первому чтению законопроект о QR-кодах в общественных местах
Комитет Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции одобрил к первому чтению законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.
19:51
Колосков — об увольнении Витории: португалец этого не заслужил
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об увольнении главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.
19:49
Тамбовский школьник стал одним из победителей конкурса «Ученик года — 2021»
Тамбовский школьник Данила Поддубский стал одним из победителей конкурса «Ученик года — 2021».
19:46
Минниханов встретился с президентом Национального олимпийского комитета Сенегала
Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин встретились с президентом Национального олимпийского комитета Сенегала Мамаду Дианья Ндиайе. В 2026 году африканская страна проведёт юношеские Олимпийские игры.
19:45
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили $1500 за 1000 кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах впервые с октября превысили отметку $1500 за 1 тыс. куб. м.
19:43
Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о ходе восстановления Малкина
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о состоянии российского форварда Евгения Малкина, который набирает форму после операции и уже тренируется в общей группе.
19:43
В Казани начал работу всероссийский форум «Студенческая весна»
В Казани начал работу всероссийский образовательный форум «Студенческая весна».
19:41
В МИД Белоруссии обвинили ЕС в усугублении миграционного кризиса
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что в Евросоюзе сделали всё, чтобы усугубить проблему кризиса с мигрантами.
19:33
В ООН раскритиковали сооружение заграждений от беженцев на границах
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди раскритиковал сооружение развитыми странами заграждений от беженцев на границах.
19:32
Стоимость проезда в общественном транспорте в Москве изменится со 2 января 2022 года
Департамент транспорта Москвы рассказал, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы изменится со 2 января 2022 года.
19:32
Сотиева завоевала бронзу ЧМ-2021 по тяжёлой атлетике
Россиянка Яна Сотиева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по тяжёлой атлетике 2021 года в Ташкенте.
19:30
Кафельников: пока у руля Федун и его «повариха», «Спартак» ничего хорошего не ждёт
Экс первая ракетка мира, известный болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников вновь раскритиковал владельца команды Леонида Федуна.
19:23
Медведев заявил о росте напряжённости в мире после выхода США из договора по ПРО
Односторонний выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) привёл к росту недоверия между Москвой и Вашингтоном, а также напряжённости во всём мире. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
19:19
Сайманов: у руководства «Рубина» полное доверие к Слуцкому
Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что руководство клуба из столицы Татарстана полностью доверяет главному тренеру команды Леониду Слуцкому.
19:17
Опрос: 80% россиян пьют кофе каждый день
Международный логистический оператор СДЭК и онлайн-ретейлер «Самокат» провели опрос, посвящённый тратам россиян на кофе.
19:15
В Красноярске против медсестры завели дело по подозрению в уничтожении 12 доз вакцины
В Красноярске медсестра, подозреваемая в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19, стала фигурантом ещё одного уголовного дела.
19:13
Нижегородские Рождественские чтения пройдут 16 декабря
Нижегородские Рождественские образовательные чтения состоятся 16 декабря.
19:12
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили $1450 за 1000 кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах впервые с октября превышают $1450 за 1 тыс. кубометров.
19:12
Фёдор Емельяненко не исключил перехода чемпиона Bellator Немкова в UFC
Известный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поделился мнением о возможном переходе чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова в UFC.
19:08
Хлебникова сообщила, что идёт на поправку
Российская певица Марина Хлебникова рассказала, что идёт на поправку.
19:04
Лавров и глава МИД Германии обсудили перспективы развития отношений двух стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе телефонного разговора обсудили перспективы развития взаимоотношений двух стран.
18:58
Источник сообщил о скором назначении Ваноли в «Спартак»
Итальянский специалист Паоло Ваноли в самое ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком».
18:56
На Украине из-за дефицита угля рассматривают возможность перевода ТЭС и ТЭЦ на газ
Правительство Украины готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) могут перевести на работу со 100% использованием газа.
18:56
В Нижнем Новгороде рассказали о ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Новгороде выполнен на 100% в 2021 году, заявил мэр города Юрий Шалабаев на заседании городской думы.
18:54
Захарова призвала ЕС прекратить попытки вмешательства во внутренние дела стран ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Евросоюз прекратить вмешиваться во внутренние дела суверенных стран — участниц ООН и начать выстраивать взаимодействие.
18:53
В Петербурге планируют построить Татарский культурно-деловой центр
В Санкт-Петербурге планируют построить Татарский культурно-деловой центр.
18:52
В Удмуртии рассказали о планах по обеспечению жильём детей-сирот в 2022 году
В Удмуртии планируют обеспечить жильём не менее 500 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2022 году. На эти цели направят более 600 млн рублей.
18:49
Голикова рассказала о защите от подделок ковид-сертификата
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что российский ковид-сертификат защищён от подделок.
18:49
Лавров в разговоре с главой МИД ФРГ заявил о безальтернативности Минских соглашений
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил о безальтернативности Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.
18:44
Браун: знаю, что нужно делать, чтобы забрать титулы у Бетербиева
Американский боксёр полутяжёлого веса Маркус Браун поделился ожиданиями от поединка против чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артура Бетербиева.
18:40
Захарова прокомментировала санкции ЕС против «группы Вагнера»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала санкции ЕС в отношении лиц, которые, по мнению Евросоюза, связаны с деятельностью так называемой группы Вагнера.
18:30
Легкоатлет Дорофеев получил трёхлетнюю дисквалификацию за допинг
Чемпион России по лёгкой атлетике Алексей Дорофеев был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
18:26
Лукашенко одобрил введение уголовного наказания за призывы к санкциям против Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении республики.
18:19
Глава МИД ФРГ Бербок обсудила с Лавровым ситуацию вокруг Украины
Глава МИД Германии Анналена Бербок обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины.
18:18
В Севастополе установили величину прожиточного минимума на 2022 год
Правительство Севастополя установило величину прожиточного минимума на 2022 год.
18:17
В России представили рейтинг бальнеологических курортов по итогам года
В России представили рейтинг бальнеологических курортов по итогам 2021 года.
18:16
В МИД России назвали нелегитимными новые санкции ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции ЕС.
18:15
Нурмагомедов сообщил о создании футбольного агентства
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, а ныне владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов открыл своё футбольное агентство.