Главред: около половины украинцев мечтают уехать на заработки в Германию

Согласно данным опроса, проведённого фондом «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, около половины украинцев хотели бы уехать на постоянную или временную работу в Германию. Как пишет «Главред», меньше всего украинцев хотели бы поехать на заработки в Молдавию — всего 6,7% опрошенных.

Около половины украинцев хотели бы уехать на заработки в Германию. Как пишет «Главред», об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого фондом «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Около 47,8% респондентов предпочли бы уехать на постоянную или временную работу в Германию. В Чехию на работу готовы отправиться 38,1% респондентов, в Австрию — 32,4%, в Литву — 23,8%, в Словакию — 21,8%, в Венгрию — 13,4%, в Румынию — 7,8%.

Меньше всего украинцев хотели бы поехать на работу в Молдавию — 6,7%.

Ни в одну из вышеуказанных стран не отправились бы 32,7% опрошенных. Около 0,6% не смогли ответить на вопрос.

Исследование проводилось в период с 22 октября по 12 ноября среди 2003 респондентов. Метод исследования — телефонное интервью при помощи компьютера на базе случайной выборки номеров мобильных телефонов.