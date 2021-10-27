Welt: пустые полки, очереди за бензином — Германии грозит дефицит «по-британски»

Пустые полки в супермаркетах, длинные очереди у автозаправок — Германия может столкнуться с теми же проблемами, которые переживает сейчас Великобритания, сообщает Welt. В стране не хватает 1,2 миллиона рабочих. В некоторых сферах, например по уходу за пожилыми и больными, возникла чрезвычайная ситуация. Будущие власти ФРГ рассчитывают, что урегулировать проблему поможет увеличение трудовой миграции, но время поджимает, отмечает немецкий телеканал.

Пустые полки в супермаркетах, длинные очереди у автозаправок — эти кадры из Великобритании могут стать реальностью и в Германии. На данный момент не хватает 1,2 миллиона рабочих. В 70 профессиях наблюдается дефицит кадров. Помочь в этой ситуации может улучшенный закон о трудовой миграции.

АЛЕКСАНДР БУРШТЕДДЕ, эксперт из Института немецкой экономики: По сути, нужно предельно упростить приезд в Германию и поиск здесь работы. И устранить перед предприятиями бюрократические преграды.

В некоторых профессиях дефицит кадров особенно сильный. В стране не хватает 18 тысяч социальных работников и социальных педагогов. В сфере ухода за пожилыми и больными людьми также возникла чрезвычайная ситуация. А то, что приходится долго ждать сантехника и специалиста по отоплению, связано с тем, что сейчас в этой сфере не хватает 13 200 специалистов.

Германии нужно сделать эти профессии более привлекательными, некоторые, например, за счёт повышения заработных плат. К примеру, по данным Федерального статистического ведомства, в прошлом году в Германии водитель грузового автомобиля получал всего лишь 14,2 евро в час без вычетов и налогов.

В этой ситуации должна разобраться «светофорная коалиция»*. Входящие в неё партии знают о проблеме. «Дефицит кадров — это существенная проблема, которая тормозит рост экономики и благосостояния. Мы, свободные демократы, намерены решительно с этим бороться», — заявил Фолькер Виссинг (депутат Свободной демократической партии. — ИноТВ). Министр труда с ним согласился: «Благодаря контролируемой и более широкой трудовой миграции мы обеспечим предприятия специалистами, которые понадобятся им в будущем».

Но время поджимает. В ближайшие годы многие пока что работающие специалисты уйдут на пенсию и, судя по всему, во многих профессиях новых кадров будет недостаточно, чтобы их заменить.

Дата выхода в эфир 24 октября 2021 года.

* «Светофорная коалиция» — будущее коалиционное правительство Германии, называемое так по цветам входящих в неё партий. «Союз 90 /Зелёные» (зелёный), Свободная демократическая партия Германии (жёлтый), Социал-демократическая партия Германии (красный) (прим. ИноТВ).